Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en un solar entre Cabañales y Pinilla

Un incendio se ha declarado este martes por la mañana en la ciudad de Zamora, en una jornada en la que la provincia está en vilo por los incendios de Molezuelas de la Carballeda y de Puercas de Aliste.

El fuego de Zamora afecta a un solar situado en la calle Entrepuentes, entre los barrios de Cabañales y Pinilla de la capital zamorana.

El incendio ha afectado a la maleza que se acumulaba en ese solar, sin que por el momento se conozcan las causas de inicio de las llamas.

Hasta el lugar han acudido los bomberos para sofocar el incendio y evitar que se propagara a la zona de casas más próxima a ese solar.

