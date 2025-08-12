El festival Mamut regresa a Zamora en su cuarta edición

El festival de teatro en miniatura “Mamut” vuelve a Zamora en su IV edición. Tras su nacimiento en el 2020, el que fue el primer festival de teatro en miniatura y lambe-lambe exclusivamente dedicado a este género cautivó al público: “Queremos que siga siendo un referente en pequeño, pero de manera muy grande”, señala María Eugenia, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Zamora. A su lado, se encuentra Rosa Encinas, coordinadora de Mamut 4.

Una de las ventajas del festival es la relacionada con la ubicación de las actividades: “Nos gusta llevar actividad a los barrios y este es un formato que permite justamente eso, viajar de un barrio a otro. Este año vamos a tener en Viriato actuaciones como siempre, pero también estaremos en la zona de Puerta Nueva, en el parque que está junto a Puerta Nueva y en las aceñas de Cabañales”.

El festival contará con una de sus actividades referentes, los talleres para niños, “donde aprenden cómo crear sus propias cajas, sus historias y además luego las pueden enseñar en la muestra de lambe-lambe”. Este taller tendrá lugar del 18 al 22 de agosto de 11:00 a 13:00 en el museo etnográfico. Con respecto a la muestra, será el viernes 22, en la plaza de Viriato de 12:00 a 13:00 horas.

El certamen cuenta con ciertas ampliaciones como es una jornada de encuentro, formación y de creación dirigido a adultos, “sobre todo enfocada a profesionales, aunque está abierto para todo el mundo”, detalla la coordinadora. “Creemos que es importante que también sea un punto de referencia de encuentro para el desarrollo de este género, que no es muy habitual, pero que merece mucho la pena”. Siguiendo esta línea, este año el festival contará con una instalación, de origen zamorano, como es Baychimo Teatro. Se trata de “Los versos que anidan”, los cuales, tal y como explica María Eugenia, “ya han ido anidando por muchos sitios de España, y ahora vuelven a anidar en Zamora después de nacer en el Poetiza de hace 4 años”.

Cartel del festival Mamut 4 / Alba Prieto / LZA

Además, este año se contará con más cajas de carácter internacional: dos cajas de Brasil con Juliana Notari, Mamaluengo-Flor de café; tres personas desde Argentina, Yanita Pérez, Alquimia Teatro y Diáspora, esta última estrenando un nuevo espectáculo: “Es una de las pocas compañías valientes que sigue haciendo lambe-lambe”. El resto de cajas son procedentes de la península, como por ejemplo de Portugal con Trupe Fandanga. El acceso a estos espectáculos en totalmente gratuito, aunque las plazas son limitadas. Para acceder a los mismos y evitar hacer cola, se dará un ticket por orden de llegada al lugar.

Por último, la coordinadora del evento ha presentado la exposición Objetivo Paquidermo, que tendrá lugar del 19 de agosto al 14 de septiembre en la 2ª planta del museo etnográfico. Este año será el trabajo de Chema Madoz el encargado de ocupar este espacio en el museo, con un trabajo “poético y visual”, según Encinas.