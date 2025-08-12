La Feria de Empleo abre la inscripción de las empresas

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), ha comenzado la selección de empresas interesadas en participar en "Zamora Empleo", la octava edición de la Feria de Empleo, que se celebrará el jueves 23 de octubre en el Teatro Ramos Carrión.

El objetivo es "cruzar esa oferta con esa demanda, que muchas veces que no es sencillo, porque la gente no siempre conoce las posibilidades que puede tener trabajar en una determinada empresa", explica Carlos Javier Prieto, técnico de la Cámara y organizador de la feria. Lo que se pretende, por tanto, es acercar las empresas a aquellas personas que comienzan en el mercado laboral y "pueden tener un poquito de miedo o son recelosas a acercarse a ese responsable de recursos humanos, que precisamente va a estar en la feria y que le va a poder a aclarar muchas cosas", añade.

Orientación laboral para los demandantes de empleo, pero también asistencia a los emprendedores. "En este apartado se asesora a ese emprendedor al que hay que cuidar y mimar porque cualquier persona que intente iniciar una actividad es súper importante para fijar población", valora. Por ello, en la feria se busca abarcar una amplia oferta de empresas que demanden los perfiles de prácticamente la totalidad de las personas que vayan a acudir, junto a este apartado dirigido al fomento del autoempleo.

Evento útil para los asistentes, pero también para las empresas que pueden solicitar más información a la Cámara sobre cómo participar. "En principio no tenemos alguna limitación de perfil, pero tenemos un espacio reducido por lo que en un principio está orientado sobre todo a las empresas que tienen unas mayores necesidades de contratación", detalla Prieto.

Negocios de cualquier sector por que lo que se trata es de cruzar oferta y demanda y cubrir las necesidades de las empresas a la hora de captar talento. Falta de trabajadores que es más acuciante en algunos sectores que requieren cubrir vacantes de manera permanente lo que puede ser una buena opción de futuro para muchos asistentes a la feria.

Empresas que, además de encontrar a sus futuros empleados, verán reforzada su imagen de marca y compromiso con la sociedad, teniendo también la oportunidad de asistir a mesas redondas en las que compartir experiencias y valores con otros actores del tejido empresarial y social de la provincia de Zamora.

