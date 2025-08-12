Contenedores de vidrio para concienciar y promover el turismo en Zamora

El Patronato Provincial de Turismo de Zamora busca empresa que se encargue de la fabricación, montaje y suministro de 32 contenedores de recogida selectiva de vidrio. Depósitos que deberán tener la particularidad de estar vinilados con imágenes representativas de las localidades y mensajes de concienciación medioambiental. El proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad turística en destino "Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero" y cuenta con un presupuesto de 63.382 euros, IVA incluido, y cuatro meses de plazo para su ejecución.

El fin es contribuir a la reducción de residuos y promover el reciclaje, además de fomentar la participación de la comunidad en la economía circular, impulsando hábitos más sostenibles. Además, los contenedores vinilados con mensajes de concienciación ambiental fomentan la participación de la comunidad en la economía circular, impulsando hábitos más sostenibles y reforzando el compromiso local con los objetivos medioambientales.

Las fotografías que ilustrarán los contenedores serán de los recursos naturales a proteger en cada uno de los municipios. Estas imágenes podrán ser facilitadas por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora y deberán ser diferentes en cada uno de los contenedores, debiendo hacer referencia a recursos turísticos de los municipios en los cuales se instale el contenedor.

La lista de municipios donde se llevará a cabo la instalación de los contenedores de vidrio y la recogida de los antiguos incluye: Almaraz de Duero, Argañín, Fariza, Badilla, Palazuelo de Sayago, Zafara, Fermoselle, Gamones, Luelmo, Monumenta, Moral de Sayago, Abelón, Moralina, Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste, Muga de Sayago, Pereruela, Sobradillo de Palomares, Pino del Oro, Torregamones, Villadepera, Villalcampo, Carbajosa, Villar del Buey, Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pasariegos, Pinilla, Villardiegua de la Ribera y Villaseco del Pan.

