Comisiones Obreras ofrece su sede en Zamora como refugio climático

Una fuente de agua, aire acondicionado, sillas y mesas. Esto es lo que se puede encontrar cualquier persona a su disposición en una de las salas de Comisiones Obreras habilitada como refugio climático. Un espacio en el que huir de las altas temperaturas en el centro de Zamora, concretamente en la quinta planta del edificio de la Plaza de Alemania. El objetivo es que los trabajadores expuestos al calor extremo puedan realizar allí sus pausas en condiciones seguras durante el horario de apertura de la sede, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas, detalla Jesús Carretero, secretario general de CC OO Zamora.

Espacio abierto al público que, de momento no ha contado con muchos visitantes, a pesar del sofocante calor de estas últimas jornadas. Altas temperaturas ante las que el sindicato insta a las autoridades a impulsar políticas de adaptación al cambio climático. Situación que afecta especialmente a las personas que desempeñan su labor al aire libre por lo que advierten del grave riesgo que puede suponer para la salud trabajar en condiciones de calor extremo, un problema cada vez más frecuente, intenso y prolongado. Por ello, reclaman mayor control para que desde las empresas evalúen el riesgo térmico, adoptando protocolos y medidas preventivas eficaces.

Zamora. Refugio climático de CCOO / Alba Prieto / LZA

Golpes de calor que pueden manifestarse con síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad o visión borrosa, y en casos graves pueden derivar en convulsiones, coma e incluso la muerte. Más allá de estos episodios agudos, la exposición continuada a temperaturas elevadas también puede provocar daños a largo plazo, como trastornos cardiovasculares, erupciones, agotamiento físico y disminución del rendimiento cognitivo. Efectos que suponen una amenaza directa para la salud y la integridad de la clase trabajadora, y deben ser tratados con la misma seriedad que cualquier otro riesgo profesional.

"Hemos exigido a la Inspección de Trabajo que se tomen las medidas y se haga un seguimiento porque evidentemente los golpes de calor y las temperaturas extremas también crean estrés y ansiedad. Estos calores nos afectan a todos, así que los trabajadores que están en plena calle todavía más", comenta Carretero.

Prevención en la que es fundamental cumplir con la normativa para proteger a los empleados frente al calor evaluando los posibles riesgos, adaptando horarios, proporcionando equipos adecuados, así como agua, sombra y los pertinentes descansos porque en ocasiones, la falta de previsión y de voluntad provoca situaciones que podrían haberse evitado. “No podemos normalizar que trabajar suponga poner en riesgo la salud o la vida”, concluye.

