La calidad del aire en Zamora, peligrosa para grupos de riesgo por segundo día consecutivo

La calidad del aire de Zamora continúa en niveles altos de contaminación, en zona de riesgo para las personas sensibles, debido a la confluencia de dos factores, el humo de los incendios y la intrusión de partículas de polvo africano. En la mañana de este martes, como ocurriera en la tarde del lunes, era la segunda ciudad más contaminada de Castilla y León, solo por detrás de Ponferrada cuyo índice de calidad del aire, 152, que es perjudicial para la salud. En Zamora, con 105 se considera malo para la salud de las personas de riesgo.

En concreto la culpa la siguen teniendo las partículas de menos de 2,5 micras (PM 2,5), con una concentración de 37 microgramos por metro cúbico de aire. El resto de contaminantes no se sitúa en valores elevados: las partículas gruesas PM10 están en 77,1 microgramos por metro cúbico, el ozono en 57, el dióxido de hidrógeno, 20 y el dióxido de sulfuro 6.

La causa está en los incendios del norte de la provincia, Aliste y Portugal y la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire para este martes los siguientes días, señalaba la Junta de Castilla y León que indicaba la necesidad de adoptar medidas de precaución.

Aunque la normativa de calidad del aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente realiza una serie de recomendaciones para intentar minimizar la afección de estas partículas.

Niveles

Si los niveles no son muy elevados (hasta regular): para la población en general, aunque la calidad del aire prevista en estas horas, probablemente no les afecte, sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles. Así, disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, debe vigilarse la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona

Además, se recomienda también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y, en general, cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

En las zonas afectadas por el humo de los incendios, la Consejería de Medio Ambiente recomienda a todas las personas y, especialmente a las que tengan problemas respiratorios, que limiten al máximo las actividades al aire libre, así como el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria.

Igualmente se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios o clubes deportivos, entre otros, no se desarrollen al aire libre.

Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.

Suscríbete para seguir leyendo