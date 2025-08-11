Los "zascas" más virales en la hostelería de Zamora

Los zascas, críticas y opiniones en el mundo de la hostelería son para escribir un libro. Y Zamora no es la excepción, sobre todo, en plataformas especializadas en críticas culinarias o incluso en las propias reseñas del Google. Recopiamos los mejores "cortes" protagonizados en Zamora en bares y restaurantes de toda la provincia.

Por ejemplo, el caso de un establecimiento de la capital en el que el corte de las porciones de pizza provocó el malestar de un cliente. ¿El origen del "rifirrafe"? El corte -o mejor dicho, el no corte- de las porciones. El usuario cuenta cómo pidió una pizza repartida en mitades con diferentes ingredientes y al abrirlo observó que "no se distinguen las dos mitades" ya que, al parecer, los condimentos estaban mezclados. Pero para el cliente, el colmo del asunto radica en que la pizza le llegó sin cortar, así que "tengo a mi novia poniéndose las manos perdidas de grasa". Parece de chiste... pero no lo es. El comentario existe y es real.

Lo mismo debió de pensar el propietario del local que, descolocado con el comentario, mandó al cliente a la competencia más ancho que largo: "Pídela a Telepizza, que ellos sí te la mandan cortada". Todo un "zasca" que, por el momento no ha tenido respuesta por parte del crítico zamorano.

"Ni los gatos"

Las críticas de clientes insatisfechos están a la orden del día en internet, sobre todo, cuando hay gastronomía de por medio porque con la comida no se juega. Es lo que ocurrió en un restaurante de Zamora capital que acumula puntos negativos de algunos de sus comensales hasta el punto de hablar de comida "que no se comen ni los gatos". Y eso tratándose de bacalao... lo dice todo.

Pero no es la única queja sobre los productos que sirve en la mesa este establecimiento hostelero zamorano. También hablan de "carrilleras congeladas y tiesas por dentro" y de chipirones "que huelen a amoníaco". Por no hablar de los centollos, "secos, marrones y con una peste que daban ganas de vomitar". ¿Los berberechos? "Quemados". Y las navajas, "llenas de tierra". Vamos, que no parece el sitio ideal para ir a degustar una mariscada.

Más casos

Todo comenzó con una mala crítica de un comensal, que fue así. "Quisimos dar la oportunidad a este restaurante recién abierto en la zona y la decepción fue grande. Lugar poco diáfano y austero con una decoración y mobiliario de dudoso gusto. Raciones para compartir escasas y alguna de ellas excesivamente cara para la calidad del plato. Servicio lentísimo y desigual, ya que estábamos diez comensales en el comedor, y sirvieron a otras mesas antes que a nosotros habiendo pedido después. Vino de 2,50 euros/copa servido en una copa de clarete-gas", describe el comensal, que sentencia: "En general, mala experiencia. O espabilan o con la competencia que tienen alrededor les auguro un futuro muy incierto".

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Lamentamos que no les agradará nuestro servicio, de igual modo nos sorprende, ya que la opinión del resto de mesas choca con la suya. De igual modo hay un par de cosas que entendemos no son ciertas en su comentario. En primer lugar, no hubo notas posteriores a la suya, puesto que entraron los últimos al comedor de las mesas de ese día, asique si se les atendió los últimos fue por esa razón", comienza el hostelero.

El empresario, prosigue. "De igual forma comenta la tardanza, pero obvia decir que ustedes mismos atascaron su comanda al parar la elaboración de un plato devolviéndonos un carpaccio para pasar a la plancha. Entendemos que si un cliente pide un carpaccio sin preguntar nada al respecto sobra decirle que es crudo...", dice en su contestación.

Aún hubo más. "Respecto al vino, ustedes pidieron un crianza, el más caro de la carta. Si un vino que vale el triple que el joven base se lo cobramos a menos de la mitad, haga la cuenta de si es caro o no. Sobre la copa, desconozco en cuál tomará el vino con gaseosa, pero esta es una tulipa de casi 400 ml, la más versátil y frecuente en la hostelería. De todas formas, gustosamente se la habríamos cambiado por la de 550 ml que usamos para el menú. De igual modo no es relevante la copa, puesto que tras 15 años en la hostelería el camarero que les atendió sacaría seis copas de toda botella aun sirviéndolas en tazas de café".

"Para no volver"

"Un desastre total". Así valoró un comensal a un restaurante de Zamora capital tras una experiencia "para no volver".

Aunque el cliente no puso ni un "pero" a la comida, sí lo hizo -y con creces- al servicio: "Tardaron en servirnos una pasada de tiempo, entre un plato de aperitivos y otro esperamos cerca de media hora... y eso que el restaurante no estaba para nada lleno". Y para colmo, "¡pagamos bastante para lo que comimos!".

Tras ver la opinión en una conocida plataforma digital, el propietario repartió zascas a todas las objeciones. Estas son algunas de sus respuestas más cortantes para ese cliente insatisfecho:

"Dice que no va a volver pero... aquí está de nuevo"

"Vemos que a pesar de ya ha habernos puesto una mala opinión anteriormente ha vuelto a nuestro restaurante... por lo que le estoy muy agradecido.

"¿No querrá simplemente hacernos daños para favorecer a otros después de una crítica casi idéntica a la anterior?"

"Dice que ha pagado bastante... ¿bastante qué es? Nuestros precios, además de estar muy adecuados a la calidad, están perfectamente indicados en nuestras cartas".

Seguro que tú has vivido en persona muchas más.