Zamora bate el récord histórico de temperatura en agosto por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo Zamora bate su propio récord de máxima temperatura el agosto. Fue el 10 de agosto de 2024 cuando se establecía la nueva marca de jornada tórrida en la capital zamorana con 41,1 grados, y ha sido otro 10 de agosto, justo un año más tarde, cuando el sol pulverizaba de nuevo el récord al elevar el mercurio hasta los 41,2 grados.

Agosto pugna, pues por arrebatar a julio el puesto de mes más caluroso del año. Pero de momento no lo ha conseguido, ya que el 14 de julio de 2022 se mantiene como el día en que más calor hizo en Zamora en toda su historia, porque el termómetro se situó en 41,8 grados.

Temperaturas máxima, mínima y media en la última semana en Zamora durante la ola de calor / J.N.

A la espera de que el tórrido estío de una pequeña tregua a mediados de la semana, en forma tan solo de alivio de algún grado de las temperaturas máximas, ya que las noches seguirán estando claramente por encima de los 20 grados, se puede decir, porque esta ola de calor que estamos viviendo es una de las más agobiantes de todo el verano, y eso que no le han faltado a Zamora estos episodios de temperaturas desatadas.

Solo con los datos de la última semana se anotan cinco días con temperaturas por encima de los 39 grados (39,2 el día 5, que subieron hasta los 39,5 el día 7 de agosto, 39,3 al día siguiente, 39,9 el 9 de agosto y por fin 41,2 grados el día 10, este domingo.

Todo Zamora, excepto Sanabria, en riesgo alto para la salud por temperaturas elevadas / Ministerio de Sanidad

Pero ojo con las mínimas que llevan ya tres días por encima de los 20 grados (el domingo estuvieron más cerca de los 21) en tres jornadas y en las otras dos anduvieron muy cerca de ese registro. Lo peor del caso es que las previsiones apuntan a que las noches continuarán siendo tropicales, con valores por encima de los 20 grados durante toda la semana.

Hay que tener en cuenta que los efectos sobre la salud de las olas de calor se multiplican a medida que se prolongan en el tiempo ya que, por ejemplo, dificultan el descanso nocturno.

Suscríbete para seguir leyendo