Así ha sido el reto del monoplaza zamorano en el "paddock" de Montmeló

El monoplaza salido de los garajes del campus Viriato de Zamora que han diseñado y construido alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora y de la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar ha estado la última semana en el circuito catalán de Montmeló, en la competición de Fórmula Students.

La bandera de las ocho tiras rojas y una verde lució en la parrilla de salida junto al coche de carreras de movilidad eléctrica "made in Zamora".

Aunque finalmente el vehículo de la USAL no pudo codearse en la pista de igual a igual con los de los equipos universitarios de catorce países que se dieron cita en la competición, el jurado valoró del coche de la Universidad de Salamanca algunas de las soluciones mecánicas adoptadas, con diseños bastante bien optimizados, según ha explicado uno de los integrantes del equipo y estudiante de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, Spas Dimitrov.

El equipo Fórmula USAL era el gran novato de la competición desarrollada durante la última semana en el circuito de Montmeló. De hecho, algunos de los monoplazas universitarios participantes llevan hasta cinco años acudiendo a la carrera con el mismo coche al que cada año van añadiendo mejoras realizadas por los estudiantes. La falta de experiencia en la Fórmula Student hizo que el coche de la USAL no cumpliera algunos de los parámetros exigidos a los monoplazas, en aspectos relativos a la batería y la mecánica. Por ese motivo, el coche de carreras de la Universidad de Salamanca salido del campus Viriato no pudo, por seguridad, realizar las pruebas de aceleración, velocidad, fiabilidad en curva o resistencia programadas en el circuito catalán a lo largo de la semana, en el marco de la competición.

Sin embargo, el coche zamorano sí que estuvo inicialmente en la parrilla de salida y en el paddock y la veintena de alumnos integrantes del equipo de la USAL han adquirido una valiosa experiencia de cara a la competición de los próximos años. Spas ha indicado que están pensando ya en "mejorar el coche para que cumpla toda la normativa y lanzarlo a la pista". Pese al contratiempo, la semana que han pasado en el circuito de velocidad catalán no han perdido el tiempo y, aparte de observar los avances y las soluciones técnicas adoptadas por otros equipos, han tenido tiempo de conversar con los jueces –que les han transmitido aquellos aspectos valorados de su coche y los que deben rediseñarse– y con equipos de Sevilla, de Vizcaya o incluso de Alemania con los que han convivido.

En Montmeló se han dado cito unos 1.300 jóvenes de sesenta equipos de alumnos universitarios encargados de diseñar, fabricar, conducir y hacer un plan de negocio para sus propios monoplazas, una veintena de ellos eléctricos y doce son incluso vehículos sin conductor. El balance final para el equipo de la Universidad de Salamanca es positivo, ya que "para ser el primer año lo hemos resuelto bastante bien", ha asegurado Spas, estudiante de Ingeniería Mecánica en el campus zamorano. Ha confesado que el equipo de Fórmula USAL ya tiene la mente puesta en el verano de 2026, cuando se celebrará una nueva edición de la Fórmula Student. Entonces podrán quitarse el gusanillo de dar vueltas en pista con el coche zamorano de movilidad eléctrica, en el mismo asfalto que pisan en España los grandes del automovilismo y el motociclismo mundial.

El reto del monoplaza zamorano en el "paddock" de Montmeló

Suscríbete para seguir leyendo