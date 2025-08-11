Nueve años y cinco millones después el Banco de España de Zamora sigue vacío

Era una obra que iba para seis meses, pero hoy lunes se cumplen nueve años de lo que fue su comienzo oficial y aún está sin acabar.

No es el Escorial, pero su tardanza ha dado más de un quebradero de cabeza a técnicos y políticos municipales.

El último de los escollos, el derivado de la necesidad de incorporar una instalación de alta tensión y acometer otros remates no contemplados inicialmente en el proyecto, está a punto de solventarse con unos trabajos finales que se adjudicarán formalmente en las próximas semanas, una vez que el jueves la mesa de contratación dio el visto bueno a esa adjudicación. Todavía hay que esperar a que la propuesta sea ratificada por los órganos de Gobierno municipales. Después la adjudicataria tendrá que formalizar el contrato y presentar todos los papeles antes de que arranque esa obra final que, si esta vez se cumplen los plazos, concluirá a finales de este año. Pero con eso no basta.

Para poder inaugurar la nueva comisaría de la Policía Municipal de Zamora y la nueva sede del archivo municipal habrá que llevar a cabo también el equipamiento de las instalaciones. El contrato para hacerlo ha quedado desierto recientemente después de que ninguna de las empresas que se presentaron cumpliera el pliego de condiciones y habrá que sacarlo a licitación de nuevo. El alcalde, Francisco Guarido, confía en que eso no suponga una nueva demora y que en los meses que quedan de aquí a final de año se pueda volver a sacar a licitación y adjudicar esa dotación de mobiliario, un equipamiento que deberá colocarse antes de que, al fin, tras casi una década después de comenzar las obras, pueda inaugurarse la nueva comisaría de la Policía Municipal de Zamora.

Visita al interior del edificio, con las obras muy avanzadas. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

Las dependencias, que también serán sede del archivo del Ayuntamiento, han tenido un coste más que considerable para las arcas municipales, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta ahora no se ha podido disfrutar de ellas. Pero el arrendatario no perdona ni un euro y el Estado, propietario del inmueble, comenzó a cobrarle un alquiler al Ayuntamiento desde el primer día tras la firma del contrato, en el año 2015, aún con Rosa Valdeón en la Alcaldía. La cuantía no es baladí, ya que se acerca a los cinco millones de euros que ha abonado ya el Consistorio zamorano, parte de ellos derivados del alquiler, y la otra parte de las obras de reforma que ha debido acometer en el edificio para acondicionarlo para los usos municipales a los que va a ir destinado.

Esas obras que iban para medio año y que a los nueve aún no han concluido han tenido un coste para el Ayuntamiento que inicialmente se fijó en 633.000 euros, pero finalmente se han elevado a 2,65 millones de euros, para luego sumarle otros 270.000 euros en un modificado de obra. A ellos hay que añadir igualmente los 639.300 euros por los que se licitaron los trabajos finales que comenzarán en aproximadamente un mes. A la cuenta también ha que añadir los casi 220.000 euros del equipamiento y mobiliario que se volverá a licitar próximamente. Es decir, los trabajos ascienden a cerca de 3,78 millones de euros a los que hay que sumar el coste del alquiler del edificio durante estos años. Inicialmente, el Estado cobraba unos 90.000 euros anuales, aunque tras diez años engordando las arcas estatales a costa de las del Ayuntamiento de Zamora se decidió rebajar ese alquiler, que desde mayo de 2024 es de 35.000 euros al año. En total, una factura global de unos 4,7 millones. Suma y sigue.

