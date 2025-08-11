"La magia es un lenguaje universal que no necesita de palabras"

El artista Bruno Tarnecci actúa el martes, día 12 de agosto a las 22.30 horas en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, dentro del XIV Ciclo Nacional de Magia de Cerca que organiza el mago Paco González dentro del Verano Cultural de Zamora.

Bruno usted actúa por primera vez en el ciclo de magia de cerca. ¿Cómo recala en él?

Vengo recargadísimo tras estar una semana actuando en el Museo de la Magia de Peñíscola con una magia muy poética y muy visual que contiene mi propuesta. Es un espectáculo con el que he trabajado por diferentes partes del mundo. Este año he estado en Perú, he estado en Nueva York, he estado en Italia y ahora voy para China a finales de mes. Es un espectáculo de magia de salón muy cercano, donde juego con la poesía visual, con las memorias, con los naufragios... Tiene que ver mucho con los recuerdos, tiene que ver mucho con la ignorancia, hay muchas emociones dentro, que no todas son bonitas, pero también están el anhelo, la esperanza o la melancolía.

¿Qué le mueve a realizar este espectáculo tan poético?

Mis vivencias. Yo lo que hago es transformar mis vivencias, las cosas buenas y malas que me pasan, las sano mediante el arte. Utilizo la herramienta de la magia, que es el arte para transformar lo que me pasa, Todo lo sano mediante el arte

Habla de memoria, de cercanía ¿cómo lo traslada en sus números?

Utilizo unas sedas con las cuales transformo a una persona en fantasma, hablo sobre un poquito de la magia, el espiritismo, pero no voy a hacer espiritismo solo juego con esa sensación Tengo algo de cartas. Mis elementos son elementos cotidianos pues también utilizo un bastón, un libro, una pipa, una rosa o un barquito de papel con el que también cuento una historia.

El mago Bruno Tarnecci / Cedida

¿Por qué emplea estos recursos?

Creo que los elementos en la vida general tienen magia, sobre todo los olvidados, esos que están ahí en el desván, que nadie los toca pese a que han estado en las manos de las personas y que ahora son elementos olvidados por el ser humano. Valga como ejemplo que yo tengo un bastón que compré en una tienda de antigüedades y con el cual me he ido recorriendo todo el mundo. Además, es una manera de agradecer primero a la vida que nos ha dado tanto y segundo, a los elementos por existir, porque si bien son creaciones del ser humano y tienen una frecuencia, un uso, conservan también una memoria y una emoción.

Usted ha llevado esta propuesta a escenarios de distintas partes del mundo, ¿cómo se trasladan estas emociones a distintas culturas?

La magia es un lenguaje universal y yo hago mucha magia sin el uso de la palabra. No necesito decirte algo para que lo entiendas. A veces la magia es un lenguaje universal y yo hago mucha magia sin el uso de la palabra. No necesito decirte algo para que lo entiendas. Detrás de este espectáculo hay toda una vida. No paro, sigo estudiando, sigo creando, sigo cambiándolo, sigo dándole forma, sigo aprendiendo de las personas que vienen a verme. Como ejemplo uno de estos días en Peníscola me ha pasado una cosa muy loca. Estaba trabajando en el espectáculo y en un momento dado le pregunté a un niño que a qué se dedicaba. Esperaba que me dijera estudio o estoy de vacaciones. Sin embargo, él me respondió que a respirar. (breve silencio). Él no se dio cuenta, pero fue una enseñanza de que hoy en día nos hace falta respirar como seres humanos y tener un momento de conciencia y de calma que es lo que realmente significa respirar. Sus palabras fueron demoledoras. Yo lo repetí en voz alta y el público rompió a aplaudir.

Bruno, ¿cómo llegó a ser mago?

Desde muy pequeñito tuve las típicas gafas de magia que me regalaron. Luego entré a la escuela de circo, donde tuve mis primeros maestros de circo, de teatro, de magia, de clown, de música. He tocado otras artes que me han aportado y que me han llevado a ver la magia desde otro mundo. Me retroalimento de otras artes para tener otra concepción de la magia del típico mago con chistera. Además, me encanta la magia clásica, de hecho lo que hago es la magia clásica porque la mejor magia está en los libros no en Internet. Yo me empapo de libros de magia, aprendo mucha magia antigua y le doy ese toque "vintage", pero más personal, que donde me encuentro, donde me identifico y donde empiezo a desarrollar mis progresos.

Su fuente de inspiración es...

Mi maestro principal fue Sandro Gamarra, que fue un malabarista, payaso y pintor de la Escuela de Pintura de Perú. Él fue mi maestro y guía. Con él empecé a hacer mis primeros juegos y mis primeras actuaciones cuando yo tenía unos 15 años. Él me enseñó los secretos del escenario. Él, pese a que ha fallecido, es mi gran referente. De hecho, en el espectáculo yo siempre lo nombro, porque no solamente le dedico mis espectáculos a él, sino a todos mis demás muertos.

Bebe de muchas artes ¿se considera un artista polifacético?

Soy un artista multifacético. Yo puedo hacerte un espectáculo de magia de cerca o bien un espectáculo de salón o bien un espectáculo de escena porque yo siempre adecuo mis espectáculos al espacio, al tiempo, al lugar, a la cantidad de gente que hay, a la luz, al día, a lo que yo tenga enfrente... Me acomodo y amoldo la emoción para esta tarde o para esa noche.

