Graves incendios en Zamora: El CECOPI regional de Castilla y León se reúne de urgencia en La Marina

La provincia de Zamora experimenta a esta hora de la noche del lunes los dos incendios más preocupantes de Castilla y León, que no están controlados: el iniciado el domingo entre Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda, y el iniciado esta tarde en la Sierra de la Culebra, cerca de Puercas de Aliste.

Esto ha llevado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a interrumpir sus vacaciones y trasladarse a la provincia. Aunque se dirigía a visitar el Puesto de Mando Avanzado en Molezuelas, la gravedad de la situación ha motivado la decisión de unificar los operativos y reunir de urgencia al CECOPI en la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, en el edificio de la calle Leopoldo Alas Clarín. Allí está previsto que el presidente de declaraciones sobre la situación de los incendios antes del inicio de la reunión.

El incendio de Molezuelas ha obligado a evacuar las localidades de Congosta, Villageriz y Alcubilla de Nogales; y ha cruzado a la provincia de León, donde también se han evacuado varias localidades.

Por otro lado, el incendio de Puercas ha obligado a evacuar esta localidad y la de San Martín de Tábara, y a esta hora avanza en dirección a Losacio y Vegalatrave, una zona muy castigada por el fatídico incendio de julio de 2022.