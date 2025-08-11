Las empresas creadas de enero a junio en Zamora suben un 10% hasta 115

El número de sociedades mercantiles creadas en la provincia de Zamora en el primer semestre de este año se ha incrementado un 10% respecto al mismo periodo de 2024.

En total, entre enero y junio de este año se han constituido 115 nuevas empresas, frente a las 104 del primer semestre del año pasado. Eso sí, en el ejercicio anterior el capital social desembolsado fue anormalmente alto, especialmente por una de las sociedades, y eso llevó a que se elevara entonces esa aportación de dinero para las nuevas empresas a 26,9 millones de euros, mientras que en los seis primeros meses de este año el capital desembolsado por las nuevas sociedades es de prácticamente una décima parte de esa cantidad y asciende a casi 2,7 millones de euros.

En el lado negativo, en el primer semestre de este año se disolvieron 24 sociedades mercantiles en Zamora, todas ellas de forma voluntaria. Sin embargo, ese dato es mejor que el de los primeros seis meses de 2024, cuando las empresas que desaparecieron en la provincia fueron 46, de las que 45 se disolvieron de forma voluntaria y solo una por una fusión con otra empresa.

Otro parámetro recogido en la estadística de sociedades mercantiles que publica mensualmente el INE es el de las que aumentaron capital.

En Zamora en el primer semestre de este año lo hicieron 19 sociedades, que incrementaron el dinero depositado para su funcionamiento en cerca de 9,8 millones de euros. En este caso las cifras son inferiores comparadas con los seis primeros meses de 2024, cuando aumentaron capital 32 sociedades con un desembolso económico adicional conjunto de 18,9 millones de euros.

Por otra parte, si se analizan únicamente los datos del mes de junio, en Zamora se crearon 18 sociedades con un capital de 719.000 euros mientras que Castilla y León anotó 264 sociedades mercantiles nuevas, lo que supuso un aumento del 1,5% con respecto a hace un año. En España, se crearon ese mes 10.964 mercantiles, un 15% más que en el mismo mes de 2024.

La variación anual en la Comunidad, según recoge Ical, fue la más baja del conjunto del país, junto a los descensos de Cantabria (-7,4 %) y Murcia (-5,1 %). Igualmente, el capital suscrito en Castilla y León para la constitución de estas 264 sociedades fue de 8,4 millones de euros, frente a los 5,3 millones de junio de 2024, con lo que registra un incremento del 57,6%. En España el capital suscrito para la constitución de las 10.964 mercantiles registró una caída anual del 6,2% y el capital medio suscrito (40.332 euros) disminuyó un 18,4%.

La Comunidad Valenciana (33,6%), País Vasco (28 %) y Murcia (25%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en junio, según los datos recopilados por Ical del INE.

Dentro de Castilla y León, Zamora fue porcentualmente la segunda en la que más aumentaron las sociedades creadas por detrás de Segovia y por delante de Salamanca, Palencia y León, mientras que en el resto de provincias de la Comunidad se anotaron descensos respecto a junio de 2024.

Por otra parte, el capital suscrito disminuyó en cuatro provincias, especialmente en Soria, Ávila y Burgos, pero también en Zamora, con 352.000 euros ese mes, un 51% menos que el mismo mes de la anterior anualidad.

Por el contrario, en Segovia se disparó de 75.000 a 794.000 euros y también hubo aumentos en Valladolid, Salamanca y Palencia.

