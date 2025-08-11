Uno de cada diez zamoranos falta a su primera consulta hospitalaria

El 9,96% de las personas que tenían prevista una primera consulta hospitalaria en el Complejo Asistencia del Zamora faltaron a su cita. Porcentaje de ausencias que es de los más elevados de toda Castilla y León, según los datos publicados por la Consejería de Sanidad. En el conjunto regional, un total de 99.318 pacientes no asistieron durante el pasado año a su primera consulta de atención hospitalaria en alguno de los 14 hospitales públicos, lo que representa el 7% del total, que ascendieron a 1.380.896.

Zamora se sitúa así por encima de la media con 8.631 ausencias de las 86.632 citas totales, superada solo por el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, que contabiliza 2.531 ausencias de 24.286, es decir el 10,42%. Les sigue, el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, con 2.766 faltas de 30.945 citas (8,93%); el Complejo Asistencial de Palencia, 8.731 de 99.041 (8,82%); El Hospital el Bierzo, 6.386 de 75.333 (8,47%); el Complejo Asistencial de Segovia, 6.008 de 72.325 (8,31%); el Hospital Medina del Campo, 2.296 de 27.787 (8,26%); el Complejo Asistencial de Ávila, 5.569 de 71.767 (7,76%); y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 12.275 de 174.141 (7,05%).

Con menos ausentismo se encuentran el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 9.497 de 165.815 (5,73%); el Complejo Asistencial Universitario de León, 10.760 de 181.943 (5,91%); el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 9.197 de 154.977 (5,93%); el Complejo Asistencial de Soria, 2.972 de 44.128 (6,74%); y el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, 11.699 de 171.576 (6,82%).

Por servicios, Medicina Nuclear encabeza a nivel regional la lista de absentismo en primera consulta, con 131 pacientes que no acudieron de un total de 455 citas programadas. Le sigue Psiquiatría, con 9.185 pacientes de 56.026; Ginecología, con 8.922 de 89.892; y Alergología, con 4.008 de 38.739.

En lo que respecta a Atención Primaria, en el año 2024 los centros de salud de Castilla y León registraron 23.586.954 citas con el médico de familia, el pediatra o la enfermera, de las cuales 752.932 no se llegaron a realizar porque el paciente no se presentó. En Zamora, de 1.810.800 citas agendadas en Atención Primaria, se registraron 54.547 ausencias, lo que representa un porcentaje del 3,01%, uno de los más bajos en la región.

Buenos datos también en la provincia zamorana respecto al cumplimiento con las cirugías programadas. De un total de 8.566 operaciones previstas, solo 26 pacientes no se presentaron, lo que supone un porcentaje de absentismo del 0,3%, por debajo de la media regional y entre las tasas más bajas.

Por especialidades, Cirugía Pediátrica registró el mayor número de pacientes que no se presentaron a una intervención quirúrgica, con 14 de 2.102; seguida de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 130 de 26.449; Ginecología, 31 de 6.510; y Traumatología, 134 de 27.250.