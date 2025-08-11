El deporte es uno de los fenómenos sociales de mayor relevancia en las sociedades posmodernas. Lleva implícita la realización de actividades organizadas de mayores o menores dimensiones, con diferentes características, propósitos y alcance. En ocasiones se pone el foco en el rendimiento y en la competición y, otras veces, lo más importante es el disfrute, los beneficios físicos, psicológicos y socioafectivos que se desprende de su práctica y de la adopción de estilos de vida saludables. Existen eventos deportivos competitivos con un marcado carácter de espectáculo, de entretenimiento y disfrute para espectadores que llegan a pagar importantes sumas de dinero por ver a sus deportistas o equipos favoritos. Sin embargo, existen también otro tipo de actividades deportivas donde prima el placer por la práctica físico-deportiva, o la catarsis, liberación de energía y eliminación del estrés cotidiano. Encontramos, pues, gran diversidad de actividades deportivas, influyendo en ello también el entorno sociocultural y económico en el que se producen.

Claves para planificar y organizar eventos deportivos seguros y de calidad

Los eventos deportivos pueden reunir una o varias modalidades deportivas, ser más o menos complejos. Normalmente son organizados por entidades deportivas (federaciones, clubes), administraciones públicas, centros educativos, empresas privadas u otras organizaciones. Se trata de proyectos cuya organización implica una planificación estratégica y detallada que abarca aspectos logísticos, financieros, de seguridad y comunicación, entre otros. El éxito depende de la coordinación efectiva entre diversas entidades, incluyendo organizaciones deportivas, autoridades locales, patrocinadores, o medios de comunicación. Además, los eventos deportivos tienen el potencial de generar un impacto significativo en las comunidades anfitrionas, generando beneficios económicos o fomentando el orgullo y la cohesión social. Pueden suponer un impulso económico y turístico importante, especialmente en zonas afectadas por la despoblación, como se puede observar en Castilla y León, donde grandes eventos deportivos realizados en la naturaleza resultan exitosos y favorecen la economía y la promoción de estos territorios. Un buen ejemplo de ello es la Riaño Trail Run, carrera de montaña por etapas con casi una década de vida, organizada por TerraIncognita Sport, que ha conseguido afianzarse en el calendario nacional de carreras de trail running, con un impacto positivo a nivel social, promocional y turístico en la zona de la montaña leonesa y palentina. Participan, además de Riaño, otros municipios de la zona, tales como Oseja de sajambre, Posada de Valdeón, Caín de Valdeón, Valverde de la Sierra, Boca de Huérgano, Carande y Horcadas.

De una parte, la tipología de estos eventos y, de otra, una adecuada planificación, son aspectos clave para el éxito. Conocer a fondo sus características, requerimientos y a los propios agentes o stakeholders (participantes, público, patrocinadores, colaboradores, trabajadores, etc.) relacionados con el evento es tarea indispensable para directores y gestores deportivos. La planificación implica prever y organizar recursos, definir tareas y establecer cronogramas, para intentar garantizar que el evento se desarrolle sin contratiempos. Por ejemplo, al planificar un maratón se consideran aspectos como logística, seguridad y promoción para asegurar una experiencia positiva para participantes y espectadores. Los organizadores establecen diferentes áreas de trabajo en función del tipo de evento y sus necesidades.

Existen además otros elementos a los que se debe prestar atención a la hora de plantear un evento deportivo con éxito: inclusión de las nuevas tecnologías, sostenibilidad, cumplimiento de la legislación vigente y las garantías de seguridad. En esta ocasión, nos detendremos en analizar el último de ellos, la seguridad.

Esta abarca tanto la seguridad de los participantes como la protección frente a amenazas externas. La organización de un acontecimiento deportivo seguro implica una planificación exhaustiva, conocimientos especializados y una gestión continua de los riesgos para garantizar la seguridad de los participantes y los espectadores, al tiempo que se hace frente a diversas amenazas potenciales. Los grandes acontecimientos deportivos, como los Juegos Olímpicos, exigen amplias medidas de seguridad que, a menudo, implican una inversión financiera considerable y un gran número de trabajadores dedicados a la gestión de riesgos.

Analizar los aspectos clave de la seguridad en un acontecimiento deportivo resulta crucial. Primeramente, es preciso identificar las principales amenazas, entre las que figuran problemas de control de multitudes, riesgos de ciberseguridad, catástrofes naturales, terrorismo y extremismo, riesgos sanitarios, protección de personalidades o actividades delictivas. A continuación, se deben estudiar los diferentes métodos para una adecuada evaluación de riesgos: evaluaciones cualitativas y cuantitativas, análisis de escenarios, matriz de riesgos, evaluaciones de amenazas y vulnerabilidades y mitigación y seguimiento. El objetivo es que los organizadores reconozcan y desarrollen estrategias para hacer frente a los riesgos más prioritarios, para lo cual es recomendable realizar simulacros y supervisar continuamente las medidas de seguridad.

Resulta preciso estimar los costes de seguridad de forma óptima. Ello implica realizar una evaluación exhaustiva de factores como el tamaño del evento, los niveles de amenaza, la infraestructura de seguridad existente, las necesidades de coordinación y formación, la preparación para emergencias y los requisitos de aseguramiento. Se recomienda clasificar los costes en personal, tecnología, infraestructuras, operaciones y reservar un 12-15% para posibles imprevistos.

Como hemos visto, organizar un evento seguro no es sencillo; es estrictamente necesario planificarlo adecuadamente, atendiendo a estas cuestiones. Para ello, contamos con profesionales de la dirección y gestión deportiva cualificados: las educadoras y educadores físico-deportivos.

