La calidad del aire se resiente en Zamora y Benavente por los incendios
Los incendios han provocado la concentración de las partículas en suspensión en el aire
La calidad del aire se está resintiendo no solo por el calor, sino sobre todo por el humo que llega de los incendios de la provincia y Portugal. Así Benavente era esta mañana la tercera ciudad más contaminada de Castilla y León, aún con una calidad del aire moderada por culpa de las partículas suspensión más pequeñas PM 2.5, presentes con 33 microgramos por metro cúbico de aire. Estaba rozando el nivel de riesgo para las personas sensibles, en el que ya estaba la localidad de Ponferrada.
Poco mejor estaba esta mañana Zamora capital, por la misma causa, 23 microgramos por metro cúbico de aire en partículas PM 2,5.
La materia particulada 2.5 o PM 2.5 (por sus siglas en inglés, particulate matter) son partículas sólidas o líquidas, que se encuentran en suspensión aerodinámica y cuyo diámetro es de menos de 2.5 micras. La materia particulada incluye sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín, y metales y proceden fundamentalmente de la actividad humana.
