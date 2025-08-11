La calidad del aire empeora en Zamora y es perjudicial para personas sensibles

La calidad del aire empeora el Zamora y es perjudicial para las personas sensibles, según la aplicación AQ Herat, que mide varios indicadores en tiempo real. Zamora es la segunda ciudad de Castilla y León con el aire más contaminado tras Ponferrada también en nivel de peligro para personas de riesgo, en tanto que Benavente, que durante la jornada ha estado a punto de traspasar esa misma barrera ha reducido considerablemente la contaminación, aunque el aire aún o es óptimo.

Los incendios forestales que afectan tanto al norte de la provincia como a amplias zonas de Portugal, parece estar en la base de esta situación, ya que son las partículas pequeñas las conocidas como PM 2,5 las que están provocando principalmente el problema. Durante esta tarde estas partículas han ascendido hasta los 38 microgramos por metro cúbico de aire lo que las hace peligrosas para las personas sensibles.

También están empeorando la calidad del aire, aunque no llegan a poner en riesgo la salud las concentraciones de partículas gruesas PM 10, con 71,5 microgramos por metro cúbico de aire, y el ozono, con 149. Este último es un contaminante natural que puede elevarse con temperaturas elevadas.

Dióxido de hidrógeno y dióxido de sulfuro, en cambio, permanecen en niveles bajos.