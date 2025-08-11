Muchas barras con pocos clientes

Amplia oferta de bares con una demanda limitada. Esa es la radiografía de la provincia de Zamora que destaca por ser la segunda, junto con Salamanca y tan solo superada por León, con más bares por habitante de España. Según los últimos datos de la Confederación de Empresarios de Hostelería de España y las cifras de población del INE, la provincia de Zamora cuenta con unos 3,4 bares por cada 1.000 habitantes. Eso significa que, de media, hay un bar por cada 294 zamoranos. Densidad hostelera que aún es mayor en la capital con 4,14 bares por cada 1.000 habitantes, es decir, uno por cada 241 personas. A nivel nacional, los datos reflejan que hay unos 101.397 bares por lo que son 2,8 bares por cada 1.000 habitantes.

No obstante, la alta tasa de bares en la provincia zamorana no coincide con su rentabilidad debido al envejecimiento de la población. Zonas acusadas por la despoblación en la que los bares destacan más por su función social que por su caja al final de la jornada. Es decir, que en la provincia hay muchos locales en relación con una población que es cada vez más escasa y envejecida lo que hacen que su supervivencia sea complicada en gran parte del medio rural.

Contexto demográfico que pone en jaque la viabilidad de la hostelería rural que sobrevive gracias a sus escasos, aunque fieles clientes, además de por los visitantes o las personas que regresan a sus lugares de origen los fines de semana o en vacaciones. Otros, sin embargo, tienen la suerte de estar en enclaves de interés turístico o en carreteras de paso que les garantiza mayor afluencia. E incluso, los hay que han apostado por ofrecer servicios complementarios como la venta directa de productos. Lucha por mantenerse y seguir prestando un servicio de proximidad y cohesión social para estos núcleos de población a la que se han sumado instituciones como la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León con diversas convocatorias de ayudas.

Arraigo y labor social que posicionan a Zamora como una de las provincias con más bares por habitante del país, pero que precisan de un revulsivo para resistir en la llamada España vaciada.

