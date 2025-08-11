El Ayuntamiento no cierra en agosto: aprueba el convenio para el uso público de La Josa en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora no cierra por vacaciones en agosto y prueba de ello son los asuntos que lleva a la Junta de Gobierno local que celebra este martes.

El órgano municipal tiene previsto dar vía a libre a dos proyectos de interés para la ciudadanía, uno para disponer de nuevos espacios de disfrute público gracias a un convenio con el barrio de San José Obrero y otro para avanzar en el proyecto de adecuación del antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey como comisaría de la Policía Municipal.

Sobre el primer asunto, la Junta de Gobierno local tiene previsto aprobar este martes el convenio que suscribirá con la Asociación de Vecinos Desarrollo Comunitario San José Obrero que permitirá dar un uso público y el acceso de toda la ciudadanía al antiguo campo de fútbol de La Josa. Ese espacio, de unos 14.000 metros cuadrados, lo cederá la asociación vecinal al Consistorio por un periodo de 30 años de forma gratuita y a cambio el Ayuntamiento se compromete a acondicionar en él un parque infantil y una zona de esparcimiento y suelta de perros, con una inversión cercana a los 96.000 euros.

Sobre la futura sede de la Policía Municipal, la Junta de Gobierno verá el martes dos expedientes relativos a esas obras de las que este lunes se cumplen nueve años de su inicio. Por una parte, formalizará que el concurso para dotar de mobiliario a las instalaciones queda desierto al incumplir los licitantes las condiciones prescritas. Al declararse desierto se podrá iniciar lo antes posible un nuevo proceso de contratación de ese equipamiento, con el fin de que pueda adjudicarse antes de final de año, que es cuando está previsto que concluyan las obras.

En relación a ese proyecto municipal, la Junta de Gobierno local también aprobará este martes la adjudicación de los trabajos finales de las obras de acondicionamiento del antiguo Banco de España, con un plazo de ejecución de esa actuación de tres meses, con el fin de que pueda estar lista a finales de este año.

Suscríbete para seguir leyendo