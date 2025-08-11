Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores

Dos súper radares situados uno de la A-52 altura de Requejo y otro en la N-122 entre Zamora y Muelas del Pan acaparan, ellos solitos más de la mitad de las multas captadas por los 15 dispositivos de tráfico más "multones" de la provincia.

Son los datos de un estudio de Automovilistas Europeos Asociados que detectaron cómo durante el año 2024, los radares de la DGT formularon 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad, un 4% más que un año antes.

En Zamora el estudio destaca 15 radares como los más multones de la provincia. Entre todos denunciaron a 31.434 ciudadanos, que son 4.816 más de los que se sacaron la foto al pasar más rápido de lo permitido durante el año precedente, 2023. Y entre ellos destacan dos dispositivos especialmente activos. Uno está situado en la A-52, a la altura del kilómetro 99 (aproximadamente en Requejo). Este radar echó la friolera de 10.319 multas, (casi 30 diarias), casi 6.500 denuncias más que el anterior. El súper radar sanabrés que quita el primer puesto al situado en el kilómetro 474 de la carretera N-122, situado entre Zamora y Muelas del Pan poco antes de llegar a una gasolinera.

Este radar cazó a 7.971 conductores con exceso de velocidad, 1.510 menos que el año anterior. También trabajó menos su gemelo, otro radar situado unos kilómetros más adelante, en el punto kilométrico 479 de la N-122 que cerró el año con 3.887 denuncias, 500 menos que un año antes. Este dispositivo está ya muy cerca del embalse.

Un radar situado a la altura del kilómetro 262 de la autovía A-6 está también entre los destacados de Zamora. Está situado a la altura de la misma ciudad de Benavente y él solito se encargó de poner 3.603 multas, casi medio millar más que el año anterior.

Y no muy lejos de allí, en el kilómetro 14 de la autovía A-52, nada más pasar Colinas de Trasmonte hacia Sanabria aparece otro de los radares supermultadores de Zamora, ya que se encargó de tramitar 1.757 "recetas" a automovilisas con exceso de prisa y eso se quedó en la mitad de la actividad que había desplegado el año anterior.

El resto de los radares no llegó al millar de multas del pasado año, pero no hay que fiarse ya que hay zonas en las que varios radares han puesto multas en tramos que unos pocos kilómetros de distancia. Así en la A-6, en las cercanías de Cerecinos de Campos han hecho de las suyas tres radares en menos de cinco kilómetros. El del kilómetro 245 echó 752 multas, el del kilómetro 243, 361 denuncias y el del kilómetro 241, 295 sanciones.

Coches pasando junto a un radar por la carretera. / R. G. (ARCHIVO)

Algo parecido ocurre en la N-610, la carretera Benavente-Palencia, que en torno a la localidad de Fuentes de Ropel tiene dos radares situados entre los 15 primeros, uno antes de llegar al pueblo y una vez pasado. En el kilómetro 92 cayeron 365 conductores el pasado año y 229 en el del kilómetro 94.

En la nacional 631, la más utilizada por los zamoranos para ir a Sanabria, el radar más activo es el que se pone en el kilómetro 34, a la altura del cruce con Ferreras de Abajo, que detectó el pasado año a 489 infractores.

Los amigos del zapato veloz han de tener en cuenta también que de un año a otro hay radares que cambian. Por ejemplo el mencionado de la A-6, kilómetro 245 en 2023 no puso multas, lo mismo que el situado en el kilómetro 102 de la A-52, en Lubián sin multas en 20223 y con 581 sanciones en 2024. Los tres radares que completan la lista de hipermultadores son el del kilómetro 270 de la A-6 (a la altura del polígono industrial de Villabrázaro), con 308 sanciones, un tercio de las que echó el año precedente; el del kilómetro 261 de la A-66, cerca del cruce hacia Montamarta, con 265 multas, y el del kilómetro 69 de la A-52, a la altura de Asturianos, cerca de donde murió Diogo J. con 252 multas.

