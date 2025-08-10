Velocidad de crucero en las obras del Museo de Semana Santa de Zamora

Las obras del Museo de Semana Santa no han parado por vacaciones sino que, al contrario, ha sido a lo largo del mes de julio y en los primeros días de agosto cuando han cogido ritmo de crucero.

Una vez que se ha retirado uno de los trozos de la atarjea histórica de Segundo Viloria que pasaba bajo el solar del futuro recinto museístico, y que se colocaron los refuerzos para sustentar los edificios colindantes, los trabajos han avanzado a mayor velocidad, centrados ahora en la excavación del solar para sustentar los cimientos y habilitar el sótano del futuro museo.

Los trabajos de excavación se han tenido que llevar a cabo en un primer momento con martillo hidráulico en la zona más cercana a la calle Motín de la Trucha, por la dureza de la piedra en la primera capa. Sin embargo, posteriormente las tareas de retirada de tierra se han podido acelerar porque en capas más profundas únicamente había arena que se ha podido extraer con la pala de una retroexcavadora, sin necesidad de picar.

Obras del Museo de Semana Santa de Zamora. / Emma V. Díaz

Eso ha permitido ir llenando progresivamente camiones de arena y vaciando el solar llamado a convertirse en el futuro Museo de la Semana Santa de Zamora. De forma paralela se ha actuado en la antigua canalización de agua de finales del siglo XIX con revestimiento de ladrillo, la misma que se puede contemplar unos metros más abajo, en la avenida de la Feria, bajando desde la muralla. Algunos trozos de esa atarjea ya se han retirado tras un proceso que ha implicado su cementación por la parte de arriba, sobre el arco de ladrillo, para facilitar su extracción en bloque y su traslado, siguiendo así las prescripciones de conservación de parte de la antigua canalización establecidas por Patrimonio.

El avance de las obras lo supervisará la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, en una visita que tiene previsto realizar mañana lunes a los trabajos del nuevo Museo de Semana Santa.

Las obras se adjudicaron por segunda vez a mediados de octubre del pasado año a la Unión Temporal de Empresas integrada por Comsa e Inmeva Infraestructuras, por un presupuesto de casi diez millones de euros. En concreto, la UTE adjudicataria se ha comprometido a realizar los trabajos por una cuantía de 9.892.930 euros y una rebaja de cerca del 1,5% respecto al precio de licitación. Las obras está previsto que, si no hay más contratiempos, concluyan a finales del año que viene. Aun queda pendiente, al margen de la obra civil, la musealización del museo. En una primera licitación llevada a cabo en otoño de 2022 las obras se adjudicaron por 7,7 millones de euros a la UTE Cyopsa-Exfamex, que renunció a continuar los trabajos tras efectuar la demolición del antiguo museo y eso llevó a resolver el contrato de común acuerdo con los promotores.

La obra es fruto de un convenio a cuatro partes que cuenta con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, que aporta el 57% del coste de los trabajos; el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, que financian el 21,5% restante cada una; y la Junta Pro Semana Santa, que pone los terrenos del antiguo museo y es la encargada de guardar los pasos de Semana Santa. El museo dispondrá de más de 5.370 metros cuadrados distribuidos en un sótano y dos plantas sobre rasante que permitirán ver los grupos escultóricos desde distintas perspectivas. n

