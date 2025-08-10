Tecnología para sumar vida

El primer Centro de Innovación en Cuidados Silver de España, impulsado desde la Diputación de Zamora, ultima su puesta en marcha en Granja de Moreruela. La previsión es que esté en funcionamiento antes de que conlcluya el año convirtiéndose en el epicentro nacional y europeo de referencia en la atención integral a las personas mayores, especialmente, aquellas que viven en el medio rural. El edificio de Granja de Moreruela será el corazón de este revolucionario proyecto que contará con otros dos centros satélites en Benavente y Villalpando. Una completa infraestructura tecnológica de integración que se va a enfocar en el ámbito sociosanitario de manera física y virtual y donde las empresas podrán identificar, desarrollar y gestionar ideas y soluciones asociadas tanto al acompañamiento digital de la población silver como a la prestación de servicios sanitarios para este colectivo.

Exterior del Centro de Innovación Social en Granja de Moreruela. / Cedida / LZA

Para darle forma, la institución provincial, a través del Servicio de Emprendimiento y Fondos Europeos, ha valorado en 104.000 euros, IVA incluido, el presupuesto necesario para el suministro del equipamiento, así como la prestación de servicios correspondientes a la instalación, configuración y mantenimiento de la tecnología suministrada en estos Centros de Innovación, que se enmarcan en el proyecto europeo SilverJobs. Tecnologías punteras en favor de la atención coordinada de los servicios sanitarios y sociales dirigidos a las personas mayores con el fin de mejorar su calidad de vida y promover su autonomía. Equipamiento en el que destaca la instalación de una estación a modo de set de retransmisión para la prestación de servicios de atención digital online y desde donde se podrá emitir los programas, pudiendo asistir a los mismos de forma directa o en remoto desde los nodos de Benavente y Villalpando, residencias o centros de mayores de ayuntamientos.

Centro de Innovación Social en Granja de Moreruela. / Cedida / LZA

La gestión de salud y cuidados a distancia es otro de los fines de este novedoso proyecto por lo que, además se desarrollará e implementará una plataforma integral diseñada para gestionar la atención remota, la programación de actividades y el seguimiento de la salud de los usuarios. Este software promoverá la alimentación inteligente facilitando la comprensión de distribución nutricional óptima con recomendaciones personalizadas y gestión de dietas con su pertinente adaptación a las necesidades individuales. Asimismo, se hará un seguimiento de hidratación y equilibrio de nutrientes, integrando dispositivos como básculas inteligentes y monitores de actividad para un control de la salud en tiempo real. Por último, incluirá un repositorio formativo con guías y contenido en formato vídeo.

Centro de pruebas y aprendizaje en el que los equipos dispondrán también de herramientas de realidad virtual y aumentada, además de dispositivos inteligentes como tensiómetros conectados, pulsioxímetros, glucómetros digitales e, incluso, un robot de asistencia.

