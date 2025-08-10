Retazos de una Zamora que fue, pero ya no está

Las ciudades son objeto de desapariciones y destrucciones, se construyen y se destruyen. Tanto es así, que la vida de Florián Ferrero ha sido testigo de muchas de ellas. "Falta media Zamora, yo simplemente he visto desaparecer una parte de la muralla (en la calle Alfonso IX), el que era uno de los mejores hospitales renacentistas de España, como era el Hospital de Sotelo (en el Riego), he visto tirar la iglesia románica de San Pablo (en la calle San Pablo), el Hospital de los Ciento (en la plaza de los ciento). Es decir, si yo hablo de mi vida, habré visto tirar media ciudad", relata.

El archivero e historiador tiene reseñados, en este momento, 77 edificios religiosos que existían a finales del siglo XII. Ahora, solo contamos con 24 de ellos, y algunos, incluso, no se encuentran en su ubicación original: "Lamentablemente, a partir de los años 60 se destruyó todo lo que se ponía por delante". Con el paso del tiempo la sociedad ha ido cambiando, y el reflejo de ello es el sentido por el arte y la cultura, "que no es igual al de tiempos pasados, pero, aparte de eso, el dinero también hace amigos precisamente para derribar edificios".

Retazos de una Zamora que fue, pero ya no es / .

"El afán de lucro, no solo de particulares, sino de instituciones, es uno de los factores que ha influido en la desaparición de estos elementos arquitectónicos. El Hospital de Sotelo era propiedad de la Diputación y lo tiró la misma, la propia iglesia derribó o dejó derribar la iglesia de San Salvador de la Vid, o el caso de la iglesia de San Juan, cuando se derribó una de sus partes en el siglo XIX tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y la iglesia. Entiendo que si el dueño de un edificio necesita hacer dinero lo tire, pero para ello debiera de haber precisamente instituciones que lo impidan. Actualmente, si no existiese Patrimonio muchas veces se seguirían derribando todos los días edificios históricos", sentencia Florián.

Retazos de una Zamora que fue, pero ya no es / .

Para el historiador, la conciencia, la educación y el respeto son elementos claves para conservar, guardar y mejorar el patrimonio de la ciudad: "Tenemos mucho y muy bueno, pero podríamos tener más. La ley tiene que seguirse a rajatabla, que los edificios o las zonas donde hay resoluciones judiciales para derribar una parte de los edificios añadidos a elementos históricos se respeten y se lleven a efecto, eso es lo que deberíamos de hacer todos, y, sobre todo, respetar y amar lo nuestro".

Desde luego, hay rincones del alma que a veces se quedan vacíos y, "cuando uno trabaja en esta materia le duelen mucho más". Para Florián, el Hospital de Sotelo tenía una importancia particular: "Yo vivía a su lado. Jugué allí cuando todavía estaba en pie, primero en sus patios, después en sus ruinas. Es para mi uno de los grandes edificios renacentistas de España, uno de los grandes hospitales derribado por una Diputación. También me sigue doliendo el derribo de la muralla al pie de la puerta de Santa Clara". La lista continúa con el Parador, que sufrió la destrucción de una de sus partes y de una serie de patios, el Convento de las Claras, o las tumbas que fueron sustituidas por el Banco de España. Una situación que, como explica el propio Ferrero, "no deja de ser terrible de una sociedad que no está concienciada para guardar lo suyo y respetarlo".

Cubos de muralla en lo que hoy es la avenida Alfonso IX / Estudio de Francisco José Rodríguez Méndez

Lo más terrible para el archivero, es la alteración de edificios protegidos. "Hay edificios actuales que a lo mejor ahora mismo no nos merecen el mayor respeto, y posiblemente dentro de 30 años lo mereciera, pero cuando algo tiene ya esa categoría de monumento, o al menos es algo simbólico para la ciudad, se debiera de respetar siempre. Ese es el problema". Y lo que tampoco debería hacer, es decir, "tenemos una foto y esto era así, ahora tenemos que volver a hacerlo de esta manera", ahonda. "Se está haciendo mucho trabajo, un buen trabajo, pero todavía es insuficiente, estamos perdiendo elementos que muchas veces uno no respeta, como pueden ser ventanas, puertas, rejas, que indudablemente no merece la pena mantenerlas in situ pero sí aprovecharlas y utilizarlas de algún modo, un ejemplo sería una de las grandes ventanas góticas del palacio de Las Primitivas, que se desmontó para simular otra ventana que le venía muy bien a las personas que llevaron a cabo la obra del parador", añade. Esta primera, afortunadamente, se desmontó y se llevó al museo provincial, donde actualmente se puede visitar.

