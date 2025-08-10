Las olas de calor se cobran ya veinte vidas este verano en la provincia de Zamora

Las olas de calor que se han sucedido a lo largo del verano, desde finales de junio, han dejado ya veinte muertes en la provincia de Zamora atribuibles a las altas temperaturas, según revelan los datos actualizados del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Momo) que elabora el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III con apoyo del Ministerio de Sanidad.

El estudio, basado en los datos diarios de mortalidad y el pico de fallecimientos que se registran cuando el mercurio de los termómetros se dispara, pone de relieve que en el actual periodo estival en Zamora se contabilizan ya una veintena de muertes atribuibles a las altas temperaturas.

Eso supone cinco más que las registradas en toda la campaña estival de 2024, que a efectos de ese estudio es el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de cada anualidad. En 2025, han sido las olas de calor de las últimas semanas de junio y los primeros días de julio las que se ha cobrado hasta el momento un mayor número de muertes. En el análisis por semanas, especialmente virulenta fue la del 30 de junio al 6 de julio, cuando se contabilizaron nueve de los fallecimientos. La semana actual es la segunda con mayor mortalidad, con cuatro personas, hasta el viernes, cuyas muertes el informe Momo atribuía al calor.

Por rangos de edad, tres de cada cuatro fallecidos por las olas de calor en la provincia este verano eran personas mayores de 85 años, sin apreciarse apenas diferencias por sexo en los datos de mortalidad atribuible a la canícula. El reto de víctimas estaban en el rango de edad de entre los 65 y los 84 años.

La previsión apunta a que el número de fallecimientos seguirá incrementándose en los últimos días de la semana. De hecho, tanto en el día de ayer como en el de hoy la mayor parte de la provincia está en nivel naranja por altas temperaturas entre las 13.00 y las 20.59 horas. Los termómetros rondaron los 40 grados centígrados ayer en Zamora capital y hoy se esperan temperaturas similares en la mayor parte de la provincia. Solo esquiva mínimamente el calor la comarca de Sanabria, donde el nivel de alerta es amarillo, con máximas de 36 grados.

Contrastes térmicos

La provincia ha registrado en los últimas días fuertes contrastes térmicos entre las distintas comarcas. Como ejemplo, el viernes la temperatura más baja del día en toda España se localizó en la base meteorológica de Robleda-Cervantes, con 8,7 grados a las siete y media de la mañana, mientras que entre las diez temperaturas máximas del país, como novena de España más alta y segunda de Castilla y León figuró la de Morales de Toro, donde los termómetros alcanzaron 41,2 grados centígrados a las seis de la tarde.

En otro fenómeno meteorológico, el del dios Eolo, ese mismo día Villadepera marcó la mayor racha de viento del país, de 80 kilómetros hora.

