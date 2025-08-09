¿Dónde ver las Lágrimas de San Lorenzo en Zamora?

El cielo muestra estos días su aspecto más impresionante. Y es que el firmamento ya está listo para las Perseidas, las popularmente conocidas como “Lágrimas de San Lorenzo” en honor a la festividad que se celebra este 10 de agosto. Las noches de verano se volverán más espectaculares que nunca durante las próximas noches en una verdadera joya panorámica que será visible hasta el 24 de agosto.

Este año, el pico del fenómeno tendrá lugar las noches del 10 al 13 de agosto, cuando se podrán observar entre 80 y 200 estrellas fugaces por hora. Antes y después de esta fecha, siempre teniendo en cuenta el abanico temporal previsto por los astrónomos, también será posible observar la lluvia de meteoros, aunque con menos intensidad.

Agencia ATLAS

El espectáculo será visible hasta el 24 de agosto y, según la NASA, la mejor hora para verlas es durante las horas previas al amanecer, aunque también pueden apreciarse al anochecer, a partir de las 10 de la noche.

Los mejores sitios: la Zamora rural

En el momento de elegir el sitio más apropiado para contemplar el espectáculo celeste, se debe tener en cuenta la claridad o luminosidad que haya en el lugar, además de la contaminación lumínica que rodea a los grandes núcleos urbanos. Es por esto que se debe “huir” de las ciudades, especialmente de Zamora, Benavente y Toro, o de aquellos pueblos que cuenten con luces led si se quiere disfrutar al 100% de las Lágrimas de San Lorenzo. Los mejores sitios son las zonas rurales y a las afueras de los pueblos, casi en el campo.

Aquí puedes ver el espectáculo de otros años en Navianos de Valverde:

Los talleres de Perseidas / Araceli Saavedra

Para los amantes de la naturaleza, las reservas naturales también se posicionan como un buen lugar para disfrutar de las Perseidas. Al destacar como sitios apartados de las grandes metrópolis, la ausencia de contaminación lumínica está asegurada. Además, en muchos casos estos parajes naturales cuentan ya de por sí con vistas espectaculares. Por lo que las lágrimas de San Lorenzo tan solo conseguirían coronar el territorio.

¿Por qué se llaman lágrimas de San Lorenzo?

Le deben su nombre a la proximidad del máximo de la lluvia de meteoros al 10 de agosto, festividad del mártir español del mismo nombre. Según la tradición católica, este paralelismo con la tradición cristiana buscaría evocar las lágrimas que el mártir vertió al ser quemado vivo en la hoguera. De ahí la poética asociación entre las estrellas fugaces y el llanto del diácono.

Las lluvias de estrellas, conocidas popularmente como estrellas fugaces, se producen como consecuencia de la entrada de cuerpos celestes en la atmosfera terrestre. En el caso concreto de las Perseidas, este fenómeno astronómico tiene su origen en los fragmentos del cometa 109P/Swift-Tuttle que, en un determinado momento de su órbita, entran en contacto con la atmósfera terrestre. Un impacto que, visto desde la superficie, genera los característicos destellos de luz de las lágrimas de San Lorenzo.