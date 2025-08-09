Tres días de plazo para reparar los baches y defectos en la calzada en Zamora

La empresa a la que se adjudique el mantenimiento de pavimentos de la ciudad durante los próximos dos años estará obligada a reparar en un máximo de tres días los baches, defectos del pavimento, rotura de baldosas y otras reparaciones que le requiera el Ayuntamiento.

Así figura en el pliego de condiciones del nuevo contrato municipal, que tendrá una vigencia de dos años y que el Consistorio espera que pueda entrar en vigor en octubre.

Las empresas interesadas en encargarse de esa labor ya pueden presentar ofertas, hasta el próximo 9 de septiembre, mientras que la mesa de contratación municipal se reunirá los días 11 y 18 de septiembre para abrir los sobres de la documentación administrativa y las ofertas económicas del contrato. La cuantía es jugosa, puesto que el precio de licitación de salida es de dos millones de euros para esos dos años, lo que significa que el servicio se prestará hasta unos meses después de entrar el nuevo equipo de Gobierno municipal que salga de las urnas en mayo de 2027. Los trabajos de mantenimiento y reposición de pavimentos se extenderán a toda la ciudad con unos precios y unos materiales estipulados en el pliego de condiciones.

El contrato incluye igualmente la protección del pavimento frente a las heladas y establece un año de garantía en todas las obras que realice el contratista. En los trabajos defectuosos el Ayuntamiento podrá proponer una rebaja en los precios o bien el contratista podrá optar por la demolición y reconstrucción de esos trabajos mal ejecutados.

Los residuos que se generen deberán siempre ser depositados por el contratista en vertederos controlados, corriendo por su cuenta el gasto. El contrato, por un periodo de 24 meses, tiene un presupuesto de ejecución material de 1,389 millones de euros, a lo que se suman 180.568 euros de gastos generales, un beneficio industrial del 6% que supone más de 83.000 euros y el IVA cifrado en 347.107 euros, por lo que la cuantía total asciende a un precio redondo de dos millones de euros.

