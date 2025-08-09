Sombras urbanas

En travesías para salvar el AVE, los ojos del Puente de Piedra y de los Poetas e incluso en ejemplos de arte urbano han captado la belleza los alumnos del segundo taller de fotografía impulsado este verano desde la Concejalía de Juventud.

A lo largo de los días que ha durado la actividad, además de la formación teóricas, los jóvenes, de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, han pateado Zamora. Han salido con su profesor y ha recorrido la ciudad cámara en mano intentado mirar la ciudad con otros ojos, inmortalizando sombras que tapan o a veces esconden, captando líneas... todo aquello que les llamaba la atención.

Una mujer contempla los trabajos expuestos. / José Luis Fernández / LZA

"Les he querido transmitir que toda fotografía tiene que transmitir, tiene que decir algo, tiene generar un sentimiento y una emoción" sintetizó el docente Jesús Gaspar que no oculta su satisfacción con los alumnos "por el buen trabajo que han hecho y por la buena sintonía que ha habido entre nosotros".

Foto de familia de algunos de los participantes junto al profesor y la concejala de Juventud. / Ayuntamiento de Zamora

Por su parte la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, añadió que los participantes tienen como premio "ver sus imágenes en la Alhóndiga expuestas" hasta el próximo día 31 de agosto.

Mucho talento joven.

