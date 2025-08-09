Una sola oferta opta al contrato de dos millones para equipar la residencia de Zamora

Una sola empresa, Roncero Diseño, de Salamanca, se ha presentado para ejecutar el contrato de 2,1 millones de euros licitado por la Gerencia de Servicios Sociales con el fin de llevar a cabo el equipamiento el centro multiservicios de Zamora, la nueva residencia de mayores que sustituirá a la de los Tres Árboles y que se levanta en los terrenos del antiguo CEI.

Se trata de un contrato fundamental para la puesta en marcha de la nueva residencia de la Junta en Zamora. Un contrato que se licitó el pasado 25 de junio, y que se vio afectado por el recurso que presentó una empresa de Zamora ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, con sede en el Consultivo.

En su recurso, presentado el 17 de julio, Industrias Hidráulicas Pardo pedía la anulación del pliego porque a su juicio determinadas condiciones, "disfrazadas" de requisitos técnicos lo que hacen en realidad es limitar la concurrencia de licitadores.

En primer lugar argumenta que la licitación no se ha dividido el lotes para favorecer la concurrencia de empresas algo que se podía haber hecho, ya que el contrato incluye elementos tan dispares como camas, mobiliario geriátrico y general, electrodomésticos y equipamiento para lavandería o accesorios de baño y menaje.

Aduce también que hay un requisito técnico el respaldo mínimo de las camas de 80 centímetros que, según explica en el recurso, solo puede cumplir un licitador, Roncero, lo que se ha repetido en múltiples adjudicaciones de la Gerencia de Servicios Sociales como las de Burgos, dos en Segovia, Palencia y Valladolid donde ha quedado como único licitador la mencionada firma salmantina. Siempre según la empresa zamorana, pedir esa medida concreta no está avalado por ningún criterio técnico y de hecho la mayoría de los fabricantes tienen una medida inferior.

Petición de nulidad

Por ello la firma pidió al Tribunal de Recursos que declarara los pliegos nulos de pleno derecho y anulara el proceso como medida cautelar. Sin embargo, el órgano que preside Agustín S. De Vega, desestima el 5 de agosto la paralización de la licitación como medida cautelar. "Tal suspensión no procede" al considerar que el interés público prevalece sobre el posible perjuicio para el recurrente, no demostrado. Y es que las obras de la nueva residencia tienen prevista la conclusión para final de año por lo que, con objeto de "ponerla en funcionamiento lo antes posible", es preciso licitar y adjudicar su equipamiento.

Contra la decisión del Tribunal no cabe recurso, que sí se podrá presentar cuando se pronuncie sobre el fondo de la reclamación.

El proceso de adjudicación del equipamiento de la residencia de mayores, por tanto, sigue adelante y de hecho la mesa de contratación se acaba de reunir el día 8 para abrir la oferta técnica.

La empresa recurrente, por cierto, no presentó oferta a este concurso al considerar que con el actual pliego de condiciones incumple las cláusulas.

