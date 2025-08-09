Cómo sobrevivir a una ola de calor sin perder la cabeza

Dos turistas con claros signos de agotamiento recorren la rúa de los Francos. Son las cinco de la tarde y la pareja es el único rastro de vida humana en una Zamora que respira 41 grados. Están ellos y, en fin, los que tienen sus oficinas en esta zona tan noble de la ciudad, trabajan en el turno de tarde y tienen el dudoso privilegio de contemplar la escena para luego contarla en un periódico. Si existiera un antónimo para la expresión "refugio climático", sin duda, tendría que ver con el Casco Histórico en agosto a la hora de la siesta. Por suerte, hay otros muchos lugares en esta capital de provincia donde poder superar una ola de calor que ha pasado de cinco a once días y que no tiene visos de querer parar en ningún momento.

Temperatura en el interior del Museo Etnográfico. / Jose Luis Fernández

Muchos negocios minimizan o cesan su actividad en esta temporada, pero ese no es el caso del cine. Una ola de calor es menos ola a oscuras, con aire acondicionado, un refresco con bien de hielo y palomitas al gusto. Ahora mismo hay una película de terror en cartelera que da menos miedo que el termómetro de la Junta al mediodía. "Teníamos claro que íbamos a venir hoy aquí y ni siquiera sabíamos qué era lo que podíamos ver", asegura Javier Coco, que ha acudido junto a su pareja a la sesión nocturna de una película familiar. Y es que el contenido, cuando afuera todavía hay 31 grados pasadas las diez de la noche, deja de ser importante en favor del continente.

Refrescarse en un bar siempre es una buena opción. / Jose Luis Fernández

Zamora bulle cultura en verano y esa es una de las mejores noticias para quienes la visitan. Propios y extraños pueden refugiarse de este calor inusual en cualquiera de los museos que conforman la red de la ciudad. Cruzar la puerta del Etnográfico, el Provincial o el de Baltasar Lobo significa, de entrada, sacudirse de encima alrededor de 15 grados centígrados. Qué mejor momento para aprender y empaparse de la historia de esta tierra. Leyendo todos los mupis. Todas las etiquetas. Observando cada pieza. Sin perderse ni una. Que no se acabe nunca. ¿Por qué no hay más?

El cine, a oscuras y con aire acondicionado. / Jose Luis Fernández

En la ciudad con más románico de todo el mundo, resultaría absurdo no incluir el interior de las iglesias como el mejor de los refugios climáticos al alcance de la mano. Esos sillares con cinco, seis, siete y ocho siglos de antigüedad son garantía de bienestar cuando la calle arde. Amén de la conveniencia para todo zamorano de bien, católico o no, practicante o menos, de encomendarse a la Virgen de la Soledad para poder llegar hasta el final de esta ola de calor en plenitud de facultades… O, al menos, con ellas a medias. Pasar de la Plaza Mayor al interior de San Juan en estos días es una sensación parecida a la de meter un pie en el Cantábrico. Un oasis a explorar mientras dure este sinsentido.

Visitar una iglesia es sinónimo de buena temperatura. / Jose Luis Fernández

Y si todo esto no fuera suficiente, siempre quedará uno de los mejores amigos del ser humano, que es el bar. Dejando la terraza para los héroes, la climatización interior de nuestros negocios de hostelería es un seguro de vida cuando las fuerzas flaquean. Agua, zumo, refresco, vino, cerveza o espirituoso; cualquiera en su justa medida de enfriamiento es un salvoconducto dirigido hacia la felicidad. Un éxtasis en mitad del infierno climático que asciende a los cielos si se adereza con alguna de las especialidades gastronómicas zamoranas. Figones, perdices, cuadrados, pinchos morunos, mollejas, crestas. Y, qué diablos, tiberios, callos e incluso cocidos. El que tenga miedo a morir, que no nazca.

