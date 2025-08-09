Arte
El realismo desembarca a lo grande en la ciudad
La galería de arte Espacio 36 reúne un total de 35 obras artísticas, 30 pinturas y cinco esculturas, efectuadospor trece autores, entre ellos dos premios regionales de pintura, hasta el próximo 27 de agosto.
Trece firmas de reputados artistas comparten protagonismo en "Fondo de arte" la nueva colectiva planteada en la única galería de arte existente en la ciudad.
Obras de artistas tan conocidos como Cuasante, José María Mezquita o Javier Carpintero pueblan las paredes de la galería Espacio 36.
Desde la calle da la bienvenida a la sala dos creaciones recientes de Cuasante que sigue fiel a sus interiores en tonalidades rojo. En el primer ámbito prosigue la presencia del autor criado en Zamora con otras tres piezas, interiores donde la luz está muy mimada.
A su lado, dos obras de Diego Canca, un óleo sobre lienzo centrado en rosas donde el propio fondo ya es un cuadro en sí mismo y un bodegón de uvas junto a una Venus con medias, una de las cuatro esculturas que pueden contemplarse de Javier Rodanés.
Este espacio también reúne una acuarela de motivo vegetal de José María Mezquita de finales de los 90, "de la época donde pintaba raíces y pintaba árboles" rememora el galerista Ángel ante una escultura efectuada en mármol de Carrara y lapislázuli por Marco Bonvini, quien descontextualiza un tema clásico otorgándole un toque contemporáneo al situarle sobre la cabeza un vaso de plásticos en "talla directa".
"Cuando se habla del realismo en Castilla y León hay que citar a cuatro artistas: Mezquita, Cuasante, Florencio Galindo y Félix de la Concha" enfatiza Ángel Almeida delante de dos obras que hiciera Galindo centradas en aves y donde el fondo abstracto tiene entidad propia.
En un pequeño pasillo, piezas de los hermanos Morago. Carlos con una paleta de verdes, grises y sus recurrentes enredaderas, y enfrente cuadros de Alberto con una vista de Zamora, una marina y un paisaje nevado envueltos en una atmósfera enigmática.
El segundo ámbito reúne varias obras de Javier Carpintero, sus deconstrucciones y varios ejemplos de esculto-pintura que ha trabajado en los últimos años.
Una Venus con coletas, un guerrero y señora sentada, en mármol, bronce y hierro de Javier Rodanés enlazan con dos cuadros de Zacarías González y otros dos del malagueño David Sancho que pinta a la Virgen de la Soledad.
