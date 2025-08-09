La pedicura es también para los burros: puesta a punto de las pezuñas de Bolinche, el asno más famoso de Zamora

Es el burro más famoso de Zamora. Se llama Bolinche y es el emblema de la peña "El Cencerro". Quizá sepas de qué animal te hablamos porque cada San Antón pasea por las calles de Zamora en compañía de los integrantes de la peña, ataviados como antiguos tratantes de ganado.

Dos veces al año, el asno se somete a una puesta a punto de sus cascos por un herrador profesional. Una sesión de belleza para el icono de la conocida como cofradía del burro que tiene al equino a cuerpo de rey.

T. S.

23 años tiene el equino, que vive en una finca de Zamora y, como dice el "burro mayor" -así se denomina a Ángel Centeno, la cabeza visible de la peña- es "el que mejor vive de todos porque solo trabaja una tarde al año".

La importancia de unas pezuñas cuidadas

Las pezuñas de los burros vienen a ser como las uñas de los humanos. Crecen y a veces provocan problemas en las pisadas. Aunque Bolinche vive feliz y descansado en una pradera, sus cascos también requieren un cuidado que le presta la cofradía con destreza y profesionalidad. La clave del trabajo es que permanezca tranquilo, tal y como puedes comprobar en el vídeo principal de esta noticia.

El proceso de arreglo de las pezuñas de Bolinche es similar al que se realiza en humanos, aunque con adaptaciones, claro está. Lo primero de todos es la limpieza y, después, el recorte del exceso del crecimiento para terminar con un buen limado de los bordes para evitar grietas.