El Patronato de Turismo hace un balance "muy positivo" de la temporada estival en la provincia

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha hecho un balance muy positivo de la temporada estival, asegurando que "está siendo un verano excelente para el turismo en la provincia", con altas tasas de ocupación en los alojamientos rurales y pueblos llenos de visitantes, tanto turistas como propietarios de segunda residencia. "Zamora se confirma como un destino de interior de referencia, capaz de atraer visitantes por su patrimonio, su naturaleza y su oferta cultural", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado la campaña "Zamora a la fresca", que ha reforzado la promoción de las playas fluviales y del Lago de Sanabria, impulsando el turismo familiar. "El turismo funciona, y seguiremos apostando por él como motor de empleo y desarrollo para nuestros pueblos", ha expuesto.

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, participa en la visita guiada al Monasterio de Granja de Moreruela, incluida en el programa "Déjate Llevar por Zamora" 2025. / Cedida / LZA

López de la Parte ha subrayado también el éxito que están teniendo el programa "Déjate Llevar por Zamora" 2025 y ha recordado que este año se han ampliado en frecuencia y destinos, incorporando novedades como La Hiniesta. Asimismo, debido a la alta demanda registrada en algunos enclaves, el Patronato de Turismo "estudiará aumentar tanto el número de fechas como sumar nuevos lugares al calendario de próximas ediciones", ha avanzado después de participar en la visita guiada al Monasterio de Granja de Moreruela.