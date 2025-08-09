Patinete 'kamikaze' en Zamora: un hombre desafía al tráfico circulando varios minutos en dirección contraria
El patinete estuvo dando vueltas a la glorieta de la Plaza de Alemania
Estupefacción este mediodía sobre las 14 horas en la Plaza de Alemania de Zamora. Los pocos conductores y peatones que circulaban por la zona han asistido con asombro a la maniobra de un hombre en patinete dando vueltas a la glorieta en dirección contraria. El taxista que ha enviado el vídeo que ilustra esta noticia asegura que el corte, de unos 30 segundos, es solo un pequeño fragmento, y que el hombre de mediana edad estuvo varios minutos circulando en sentido opuesto.
Afortunadamente no ha habido que lamentar ningún daño personal ni material. A esas horas del día el centro de la ciudad tiene menos tráfico, y quien ha atravesado la glorieta de la Plaza de Alemania lo ha hecho con extrema precaución debido a la desconcertante actitud del dueño de este patinete.
Los patinetes están en el centro de la diana en los últimos tiempos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha prohibido los patinetes eléctricos de alquiler y ya han sido retirados de sus calles. Y recientemente el Boletín Oficial del Estado publicaba una ley que supondrá un cambio significativo en la movilidad urbana al obligar a los patinetes eléctricos a estar registrados y contar con un seguro obligatorio dentro de seis meses.
En Zamora ya se han vivido varios incidentes con estos medios de transporte. Multas y denuncias por hacer un uso indebido y multitud de críticas en redes sociales por episodios que, aunque no terminaron en tragedia, casi provocan varios accidentes en diferentes puntos de la ciudad.
