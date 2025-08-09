Nuevo campamento militar en Zamora: Monte la Reina reclasifica la zona inundable para permitir maniobras

El Plan Regional de Monte la Reina ha establecido una nueva subcategoría urbanística de la zona inundable que comprende gran parte del antiguo campamento, destinada a permitir "usos eventuales durante las épocas en que realizan maniobras de la tropa" en la zona de instrucción y adiestramiento "utilizando para tal fin las edificaciones e instalaciones existentes y que nunca serán de uso permanente, incompatible con su condición inundable".

Y es que esa finca a la derecha de la N-122 según se va de Zamora a Toro tiene 41,48 hectáreas de las cuales 31,07 están clasificadas en el PGOU de Toro como suelo rústico de protección especial, categoría de inundabilidad. "Solo podrán ser autorizadas aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe en estas zonas".

Presentación del Plan Regional en Toro, con la ministra Robles y el presidente Mañueco, entre otros. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Es una de las novedades que contiene el documento definitivo del Plan Regional de Monte la Reina, recientemente aprobado y que proporciona el paraguas urbanístico a una zona declarada de interés para la Defensa Nacional que tiene por ello sus privilegios.

Los viales de acceso a la autovía A-11 por los caminos de Los Hueveros y Consolación deberán respetar las servidumbres de paso de las fincas colindantes. La Secretaría General de Economía y Hacienda de la Junta advierte que los dos viales de acceso al nuevo acuartelamiento previsto "afectan a los proyectos de unas plantas fotovoltaicas que no han iniciado su ejecución. Los promotores de las plantas han efectuado sus alegaciones y se han entablado relaciones con ellos para indemnizar los efectos sobre estas instalaciones energéticas".

El Ministerio de Cultura sustituye a Patrimonio

En este proyecto será el Ministerio de Cultura y no la Comisión Territorial de Patrimonio la encargada del control arqueológico. En principio el único elemento incluido en el catálogo arquitectónico del PGOU de Toro es la Fuente de los Veinte Caños o Fuente del Campamento, que goza de protección integral.

Se prevé abastecer de agua al campamento desde Toro por el conocido como camino a Villalube, que tiene en sus proximidades a la Fuente del Obispo, aunque no se espera que se vea afectada en ningún momento. En todo caso, dada la extensión del campamento, se tendrán que hacer catas arqueológicas en todos aquellos puntos donde se levanten edificaciones o se lleven a cabo otro tipo de obras.

Por el campamento también podrán pasar las canalizaciones actuales que tengan derecho a servidumbre. Y también ADIF mantiene una franja de ocho metros en los laterales de la vía férrea convencional que atraviesa por una parte del campamento.

El proyecto deberá garantizar la reposición de mojones si se movieran, el respeto al entorno agrícola, especialmente la continuidad del dominio público hidráulico o los accesos a fincas de labor.

Medio Ambiente pide que en lo posible las lineas eléctricas para suministrar al cuartel sean subterráneas y medir la posible afección al Cordel de Toro a Puebla de Sanabria.

Suscríbete para seguir leyendo