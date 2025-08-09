La Diputación estudia la imposición de sanciones a la empresa concesionaria por incumplimientos en la recogida de residuos

Ante las incidencias que se están produciendo en la recogida de los contenedores de reciclaje azul y amarillo en algunos municipios de la provincia, la Diputación de Zamora ha emitido un nuevo requerimiento a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. En él se insta a la concesionaria a cumplir estrictamente las prescripciones técnicas del contrato y a reforzar la recogida en todos aquellos puntos donde sea necesario por razones de salud pública, debido al notable incremento de población que registran muchos municipios durante los meses de verano.

El presidente en funciones de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha pedido expresamente, a través del presidente del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos, el diputado Ramiro Silva, que la empresa concesionaria proceda "de manera inmediata" al vaciado de los contenedores de reciclaje en aquellas localidades donde se han detectado acumulaciones.

La Diputación ya ha detectado incumplimientos y está estudiando la imposición de las sanciones oportunas previstas en el contrato. Asimismo, López de la Parta, ha indicado que la institución mantiene un contacto directo con los municipios que han trasladado incidencias o deficiencias en el servicio, con el fin de canalizar las demandas y darles respuesta urgente.

Paralelamente, los técnicos del Consorcio Provincial de Residuos trabajan ya en la redacción del nuevo pliego de condiciones para la licitación del servicio, dado que la concesión actual finaliza el próximo año. Este documento deberá ser aprobado por la Asamblea del Consorcio Provincial, organismo en el que están integradas las mancomunidades y los municipios de gran población no mancomunados.

La institución provincial pide también responsabilidad a los usuarios para que no depositen en estos contenedores residuos impropios, como persianas, escombros o cajas de plástico de bebidas, que están provocando averías en los mecanismos de compactación de los camiones de recogida y contribuyendo a las incidencias que se están produciendo.

“La recogida de residuos, y en particular el vaciado de los contenedores de reciclaje, es un servicio esencial que debe adaptarse a las necesidades reales de cada época del año, especialmente en verano, cuando la población se multiplica en muchos pueblos. La empresa tiene que responder con responsabilidad y eficacia”, ha subrayado López de la Parte.

En este sentido, la empresa concesionaria ha comunicado que ha reforzado el servicio con un camión propio y que el próximo lunes se incorporará un nuevo conductor, con el objetivo de agilizar el vaciado de los contenedores de reciclaje en los municipios más afectados.