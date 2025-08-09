Detenidos los autores de dos estafas a personas mayores de Zamora haciéndose pasar por revisores de gas

A unos nueve mil euros ha ascendido el botín conseguido por dos supuestos estafadores que se aprovechaban de la vulnerabilidad de personas mayores para estafarlas haciéndose pasar por revisores de gas. Entre las víctimas hay dos zamoranos que cayeron en la trampa. Les exigieron cantidades que rondaban los ochocientos euros con la amenaza de que les cortarían el gas si no les pagaban.

Ese es el proceder de dos detenidos como supuestos autores de estafas a los que la Guardia Civil ha logrado arrestar en la provincia vecina de León. Ha sido el equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de León el que ha detenido a esos hombres, de 43 y 44 años, por un delito de estafa continuada a personas mayores simulando ser revisores del gas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de León.

Los ahora detenidos se presentaban en el domicilio de las víctimas, todas ellas personas octogenarias de entornos rurales, haciéndose pasar por revisores de la empresa suministradora de gas, y exigían a las víctimas una cantidad de entre 700 y 900 euros con la amenaza de dejarles sin suministro si no abonaban el dinero que les reclamaban, según la información de la Guardia Civil difundida por la Subdelegación.

La investigación se inició en el mes de mayo, cuando se recogieron las primeras denuncias, y desde entonces han sido una docena las víctimas que han caído en la trampa de esos estafadores. Diez de las víctimas son de la provincia de León y las otras dos de Zamora.

La Guardia Civil de León ya ha puesto las diligencias instruidas, junto a los detenidos, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Astorga.

