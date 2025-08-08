Zamora acoge un campamento transfronterizo

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, acompañado por el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano, ha visitado este viernes el Campamento Transfronterizo 2025, que se celebra en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques de la capital zamorana.

El campamento, que se desarrolla en dos turnos, ha contado este año con un total de 64 participantes (32 por turno, con igual número de chicos y chicas).

Actividades del campamento, en la Fundación Rei Afonso Henriques. / Emma V. Díaz / LZA

El primer turno, celebrado del 13 al 20 de julio, estuvo dirigido a niños y niñas de 9 a 14 años, que participaron en talleres de conservas, risoterapia, visitas culturales como la de Sogo y sus puentes romanos, además de actividades propias de campamento.

El segundo turno, que comenzó el pasado 2 de agosto y finaliza el próximo domingo 10 de agosto, está destinado a jóvenes de 15 a 18 años y ofrece propuestas adaptadas a sus intereses, como talleres de coctelería sin alcohol, charlas sobre adicciones a las pantallas y tecnologías (con la singular medida de no usar teléfonos móviles durante la estancia), composición musical con Miguel Inadaptado y visitas como la del Centro de Interpretación del Barro.

Oferta de ocio y tiempo libre

Este programa, junto con el Campamento de Verano de San Pedro de las Herrerías (del 26 de julio al 2 de agosto, con 90 participantes en actividades como parque de cuerdas, kayak o visitas culturales), forma parte de la amplia oferta de ocio y tiempo libre organizada por el Área de Juventud de la Diputación para este 2025.

Además de los campamentos, el Servicio de Juventud ha desplegado durante todo el año un completo calendario de iniciativas:

Actividades de Aventura, con propuestas como láser kombat, tiro con arco u orientación en más de veinte localidades de la provincia.

Detalle de una de las actividades. / Emma V. Díaz / LZA

Talleres “Domina tu Móvil: Uso y Seguridad en Internet”, celebrados en el primer semestre en catorce municipios, para fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías y prevenir fraudes en la red.

Programa Nutricional en IES, para la prevención de trastornos alimentarios en adolescentes, desarrollado en seis institutos de la provincia.

Programa de Ayuda a los Escolares, que se llevará a cabo en el primer trimestre del curso 2025/26 en cinco municipios para mejorar técnicas de estudio.

Grandes citas culturales y de participación juvenil como el Drumfest 25, el Programa de Iniciación y Fomento a la Lectura, el Curso Internacional de Música, colaboraciones con el Consejo Local de la Juventud y el apoyo a los Premios Diputación en modalidades deportivas.

Con estas actuaciones, la Diputación de Zamora refuerza su compromiso con la juventud de la provincia, ofreciendo alternativas de ocio saludable, formación y participación que contribuyen al desarrollo personal y social de los más jóvenes, tanto en el medio rural como en la capital.