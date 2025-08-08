Sara García Inclán, primera bombera en la provincia: "Todas trabajamos con la presión de demostrar que sí vales"

Esta bióloga de profesión, becada durante cuatro años para hacer la tesina en León y que se quedó a un año del doctorado porque "no era lo que yo quería, he tardado en ubicarme mucho", ha roto moldes desde bien niña. Nacida en Oviedo en 1984, Sara García Inclán, cinturón negro en kárate, en el que se inició con 5 años y practicó 15 años, se subió a la bici de montaña cuando la presencia de mujeres era prácticamente inexistente, fue de la selección de Castilla y León y campeona de BTT-XC. Su primera competición fue la Titan Desert en Marruecos, "siempre he sido de tirar para delante", ríe a carcajadas como si la hazaña que ve el resto fuera una mera anécdota en su vida. Esta primera bombera de Zamora, que se volcó después del ciclismo en la escalada, que se confiesa "feminista y perfeccionista, no duda en afirmar que "puedo ser igual de válida que cualquiera" para romper la imagen del bombero superhonmbre,"tampoco es así, hay gente válida y otra que es una completa inútil, hombres y mujeres".

La posibilidad de ser bombera le rondó con 32 años y no porque siguiera en el laboratorio, encima de la bici o en la montaña de León escalando. Estaba por esas fechas en otro trabajo, considerado cosa de hombres, como técnico de puertas automáticas, "bastante manual, montando y desmontando equipos, me gustaba mucho, me permitía estar fuera de una oficina, todo el día al aire libre, no tener un plan establecido cada día". Los mismos incentivos que le ofrece ser bombera y formar parte de ese escaso 5% de mujeres que lo han logrado. El primer estímulo para embarcarse en esta profesión de riesgo, remota en su imaginario de mujer joven y sin apenas referentes en esta profesión tan masculina aún, le llegó de un amigo bombero de su familia. Sara ni imaginaba que le quedaban poco menos de diez años para ser pionera en Castilla y León. Y es que "cuando acabé el bachiller era impensable que una mujer pudiera ser bombera" por eso no cabía ni soñarlo. Hablamos del año 2001, apenas un cuarto de siglo atrás.

"Este amigo de mi padre y de mi madre sabía que yo competía en ciclismo, les dijo ‘como le gusta el deporte fuerte, trabajar con herramientas y tal ¿por qué no estudia para bombero?’. Pero entonces no lo vi claro, todos los bomberos que veía eran chicos grandes, de 1,90 metros, fuertes y, claro, me comparaba con ellos y era como ‘¿dónde voy yo?’. Eran armarios empotrados", comenta entre risas esta mujer de 41 que se convirtió en otro armario empotrado para lograr la plaza, aunque las pruebas "me parecían estratosféricas". Sara continuó con la escalada, que le ayudó a conseguir tener tren superior potente, hacer dominadas bien, "coincidió una época, con 39 años, en la que las condiciones laborales de la farmacéutica en la que trabajaba en León cambiaron y me llegó la crisis de los 40", ríe a carcajadas.

Es necesario que seamos más mujeres, las animo a opositar para que se normalice porque, a veces, la presión social y de compañeros te hace dudar de si este es tu sitio

Antes de quemarse, decidió apagar otros incendios: fue de cabeza a las oposiciones de la Diputación de León, "las pruebas físicas las podía pasar sin problemas". La frase lapidaria de un amigo bombero fue decisiva, "me dijo ‘¿serás capaz de vivir sin haberlo intentado?’, me quedó ahí, dando vueltas. Era como una espinita, quiero, pero no me atrevo, no sé si podré...". El amigo le desmontó cada "pero" que Sara le iba poniendo, "soy pequeña, no sé si voy a encajar bien. Me puso la cabeza como un bombo, ‘te tienes que presentar, porque eres una tía fuerte, está bien que los servicios sean interdisciplinares, tenemos una chica en el equipo y al ser más pequeña puede entrar por una ventana en un coche accidentado para hacer el bloqueo cervical, por cualquier hueco’. ¡Y para allí fui!". Sara agrega, desde su experiencia, ventajas de su tamaño "para hacer trabajos verticales peso menos, o para subir a un tejado deteriorado es más improbable que se caiga que con un compañero de 90 kilos".

Su capacidad intelectual junto a su hábito de estudio –alumna de dieces y matrículas de honor– le sirvieron para que en un año y medio de excedencia en el trabajo le llegara la plaza. "Fue un año a saco: entrenar, estudiar, preparar todos los temarios de las oposiciones que se convocaron, las geografías, y presentarme a todas. Fue una locura, muchísimo estrés". Los carnés para conducir trailers y camiones los sacó en dos meses. En esa época se presentó a bolsa de la Diputación y la sacó en noviembre de 2022 con tres meses de estudio, pero comenzó a trabajar en diciembre de 2023. Antes acudió a las oposiciones de Soria "y caí en la prueba de claustrofobia"; Salamanca, Cuenca, Segovia, León..., hasta que logró plaza como funcionaria en Zamora.

Llegados a este punto, es ineludible la polémica sobre las supuestas ventajas en las pruebas físicas para las mujeres que Sara, "también están baremadas por edad, pero de eso ellos nunca dicen nada y no son un reflejo del físico que hace falta tener para ser bombero, tuvimos un muerto de cien kilos y lo tuvimos que sacar entre seis". Sara concluye "que seas un portento físico no garantiza que seas un buen profesional, se precisan un montón de cualidades y conocimientos". Y para su propia tranquilidad, ha querido comprobar que puede salvar a un compañero si es preciso, "tenía esa inquietud, hicimos la prueba y pude arrastrarle".

La reflexión machista se completa con la cuestionada capacidad para afrontar situaciones extremas, "todas estamos con la presión de tener que demostrar siempre que vales. La duda es continua, algunos te lo dicen, otros lo demuestran porque se sorprenden de que hagas determinada práctica bien. ¿Qué pasa, que por ser mujer tengo que ser una inútil?, no me conoces de nada, no sabes mi currículum. Es un goteo constante que te acaba poniendo de bastante mala leche y desgasta".

