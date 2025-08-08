Polémica en un supermercado de Zamora por el estacionamiento más incívico del verano

Hay pocos asuntos que enciendan más a los usuarios de las redes sociales que los comportamientos incívicos en una ciudad que hacen más difícil el día a día de sus vecinos. La empatía, la cortesía, el cumplimiento de las normas de tráfico y la atención a las señales facilitan el paso y el tránsito de los vehículos con fluidez, pero siempre hay quien decide saltárselas a la ligera.

Una zamorana usuaria de Facebook ha publicado una fotografía señalando el estacionamiento de un vehículo en un supermercado de la ciudad ocupando dos plazas, con el agravante de encontrarse en la única zona de sombra que dispone esta tienda para sus clientes.

"En plena ola de calor a las 14:00h y con pocas plazas en sombra, decide ocupar dos plazas. Sería estupendo poder avisarle amablemente por megafonía para que saliese del súper, aparcase bien su vehículo y respetase así el derecho de aparcar a los demás", denuncia la responsable de la publicación.

"200 euros de multa"

"Solo hay q ir a un centro comercial y ver cómo se aparca. Nivel de empatía cero. Si le pusieran en ese momento 200 euros de multa no se le volvía a ocurrir", añade otro usuario con evidente frustración.

"Así está está sociedad. No se piensa en nadie y cuesta tan poco ser amable, pensar un poco en los demás", comenta un hombre. "La gente solo piensa en ellos, menos mal que saldríamos mejor de la pandemia", reflexiona este usuario en el apartado de comentarios de la publicación.

Otros se lo han tomado con un poco de humor para rebajar los ánimos: "Estos seguro que son los mismos que hacen las rotondas en recto", bromea un usuario. "Le tenías que aparcar detrás para que no pueda salir, así espera a que vengas a sacar el coche y de paso le das las gracias por pensar tanto en los demás", apostilla otro.