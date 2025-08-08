Los nuevos pasos de peatones que llegarán a Zamora… y los que los vecinos reclaman

El Ayuntamiento de Zamora anunciaba recientemente la instalación de seis nuevos pasos de peatones "en puntos demandados por los ciudadanos", como ha escrito Francisco Guarido, alcalde de Zamora, en sus perfiles de redes sociales.

"Las seis actuaciones propuestas responden a demandas reiteradas de los vecinos de estas zonas. Con ellas se mejorará la seguridad, la accesibilidad y la movilidad en aquellos puntos donde se ha detectado una mayor necesidad", continúa el comunicado de Guarido.

Los nuevos pasos de peatones se instalarán en la bajada de la Barriada de Asturias, a mitad de la bajada; en la calle Hiniesta a la altura del número 42, en la calle San Blas junto al parque infantil; en la calle Juan Sebastián Elcano, en el acceso a los viales de La Perla; en la calle La Salud, en la confluencia con la calle Río Tormes; y en Ronda de la Feria, en la esquina con Cuesta de San Sebastián.

Agradecimientos y pasos que aún faltan

Los zamoranos han aprovechado el apartado de comentarios de la publicación de Facebook realizada por el alcalde para varlorar positivamente las futuras intervenciones y compartir directamente su opinión al respecto.

Un usuario asegura que lleva "años" pidiendo un paso de peatones entrepuentes: "Es cuestión de ruleta rusa", escribe. También demanda un cruce para la calle Pablo Montesinos, una de las calles más largas de Pinilla y puede que de Zamora, añade este zamorano.

Otro usuario solicita la instalación de pasos de patones en las calles Manuel Fernandez, El Sol e Imperial. "A ver si ahora nos toca...", responde.

"Me parece muy bien, pero cuando se reasfaltó la avenida del Mengue se hicieron dos resaltes, con tan poca pendiente que los coches los pasan sin reducir la velocidad perdiendo totalmente su funcionabilidad. Creo que se deberían corregir. Los coches pasan a excesiva velocidad", denuncia otro usuario de esta red social.