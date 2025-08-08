MYGAL, el DJ zamorano que triunfa en el festival de Dua Lipa y pone ritmo a las marcas más lujosas del mundo

Se llama Miguel García Arguello y es de Zamora, pero en el mundo de la música todos lo conocen como MYGAL. Su nombre artístico tiene un origen curioso: así es como pronunciaban su nombre sus amigos de habla no hispana, y ahora resuena en eventos y festivales de música de todo el mundo.

El Sunny Hill Festival ha sido la última cita musical en la que ha participado este zamorano. Organizado por la cantante Dua Lipa y su padre, se celebró del 1 al 3 de agosto en Pristina, capital de Kosovo, y se ha erigido en una de las citas imprescindibles para los amantes de la música electrónica en el sur de Europa.

Aunque la faceta más vistosa sea la de disc-jockey, MYGAL ha erigido una trayectoria como productor, trabajando con artistas como Mc Buzzz, Dellafuente, Costa, Jedet, Cecilio G, Love Yi, Gianluca o Aron Piper; y ha compartido cabina con Octavian, Major Lazer, Jarreau Vandal o Virgil Alboh, entre otros.

MYGAL se enamoró de la música cuando era niño y desde entonces no se la ha quitado de la cabeza. Aunque no tiene formación musical, aprende escuchando y probando nuevas fórmulas que luego pone en práctica en sus canciones y sesiones frente al público.

Así ha llegado a pinchar en festivales frente a miles de personas, en fiestas de marcas prestigiosas como Jean Paul Gaultier, Bulgari, Givenchy, Yves Saint Laurent y hasta en un evento de Netflix en la Puerta de Alcalá de Madrid.