El Ministerio de Cultura rescata de una subasta una foto histórica de Zamora

El Ministerio de Cultura ha ejercido el derecho de tanteo sobre una fotografía de época de J. Laurent en la que retrata a un grupo de vecinos de Bermillo de Sayago vestidos con los atuendos tradicionales.

Se trata de una obra que salía a subasta en la casa Juan Naranjo, de Barcelona, del 29 de mayo de 2025, con la numeración de lote 12 y la descripción: "J. Laurent y Cia (XX). Zamora. 1970. Groupe de paysans du village de Bermillo de Sayago, 1878. Papel albuminado, 23,5 × 34,7 cm, datos del fotógrafo impresos en la imagen, tiraje de época".

Pareja Sayaguesa, otra fotografía de J. Laurent adquirida el pasado año por el Ministerio de Cultura / Cedida

No es la primera vez que el Ministerio de Cultura ejerce el derecho de tanteo con obras del mismo autor. Hace poco un año compró, por 6.400 euros, cuatro fotografías que salieron a subasta en la Sala Juan Naranjo el pasado 30 de mayo de 2024, entre ellas la titulada "Paysans du Village de Bermillo de Sayago", en este caso una pareja ataviada con el traje típico de Sayago, realizada por J. Laurent en el siglo XIX.

Laurent es famoso por sus retratos de destacadas personalidades de la época, vistas de ciudades, monumentos y obras de ingeniería, así como escenas populares. Es precisamente a esta serie de Tipos Populares a la que pertenece la fotografía de la pareja sayaguesa, una foto de estudio realizada en Madrid, no en Bermillo de Sayago. Sin embargo, la foto de grupo de adquisición más reciente sí parece estar hecha en la localidad zamorana.

En el catálogo comercial de Laurent de 1872 se incluyeron ya 121 imágenes tomadas del natural ("d´apres nature"), muchas de las cuales fueron hechas en realidad por uno de sus comisionados, Julio Ainaud. Estas fotografías mostraban escenas preparadas, en ocasiones incluso engañosas, ya que algunos tipos habían sido en realidad fotografiados en otros lugares.

Boda de Alfonso XII

En 1878 se produjo uno de los trabajos más importantes y ambiciosos de la empresa, porque con motivo del enlace del rey Alfonso XII con María de las Mercedes, acudieron a Madrid numerosas comisiones regionales que fueron inmortalizadas por Laurent y Roswag. La iniciativa partía de la Sociedad Antropológica Española que iba a presentar en la Exposición Universal de París un álbum con las imágenes, y que ya en un momento tan temprano fue consciente de la importancia de este repertorio para el estudio de la antropología y la etnología en nuestro país.

Y es a esta serie a la que pertenece la fotografía adquirida ahora por el Ministerio de Cultura en una casa de subastas. Todas las imágenes de tipos con trajes tradicionales aparecieron a la venta en el catálogo de 1879 como suplemento a la serie C.

El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado online el primer catálogo digital del fotógrafo Jean Laurent, uno de los conjuntos visuales más completos y heterogéneos de la España de la segunda mitad del siglo XIX, con más de 6.300 imágenes visibles online de las que 19 corresponden a la provincia de Zamora.

Cinco apartados

Están organizadas en cinco grandes apartados: Retrato, Tipos populares, Imagen de España, Bellas artes, artes decorativas y arqueología. Uno de los fondos más interesantes y completos, por su excepcional valor documental, corresponde a Imagen de España, con 1.584 registros, que comprende las vistas de ciudades y recoge el interés del fotógrafo por la riqueza artística y monumental de todo el país, con fotografías de 44 provincias españolas. Un mapa contribuye a facilitar la búsqueda, según el lugar donde fueron tomadas las instantáneas.

El Museo Nacional del Romanticismo ha impulsado este proyecto, financiado a través del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico que coordina el Instituto de Patrimonio Cultural de España, donde se conserva el archivo del fotógrafo, constituido por cerca de 12.000 negativos de vidrio, adquiridos por el Estado en 1975.

De la provincia de Zamora, además de varias copias de la misma foto de la pareja sayaguesa realizadas posteriormente, aparece fotografiado un grupo de Carbajales de Alba, también ataviado con trajes tradicionales, otro del propio Bermillo de Sayago o la puerta de Obispo de la Catedral entre los años 1878 y 1881.

Jean Laurent Minier (Garchizy, 1816-Madrid, 1886) abandonó su Francia natal para instalarse en Madrid, donde aparece ya en 1844 como maestro jaspeador especializado en artículos de lujo. Es posible que conociera la reciente invención de la fotografía a través de su cuñado, Benjamín Pépin, que ejercía de fotógrafo en la Bretaña francesa. Sea como fuere, en 1855 ya obtiene un privilegio de invención para la aplicación de color a las fotografías y un año más tarde abre un establecimiento fotográfico en Madrid, con varios operarios.

