Las Edades impulsa una mesa de trabajo para dinamizar la muestra

La Fundación de las Edades del Hombre ha mantenido un primer contacto con representantes de las instituciones públicas, el sector empresarial y turístico de la provincia el jueves en dependencias del Seminario San Atilano.

La reunión "meramente informativa" representa el primer paso para la constitución de una mesa de trabajo estable donde estarán presentes las iniciativas "públicas y privadas" para coordinar acciones conjuntas de cara a la próxima edición de la exposición sacra.

Una vez que el grupo de trabajo se constituya la idea pasa por realizar "reuniones periódicas" durante todo el tiempo que esté abierta "Esperanza" para que exista "una constante relación", precisó el responsable de Proyectos de Las Edades del Hombre, David Muriel Alonso, quien se mostró "muy satisfecho" con la respuesta de las organizaciones y asociaciones en pleno agosto.

La implicación de representantes del sector empresarial y turístico de la provincia y las instituciones de la provincia "es una auténtica necesidad" enfatizó Muriel quien ahondó que Las Edades del Hombre ya pusieron en marcha esta iniciativa "en la pasada edición en Villafranca del Bierzo".

Propuestas

En el transcurso del encuentro, el presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, anunció una serie de iniciativas impulsadas por la institución para aprovechar la exposición.

Entre ellas figuran rutas por la provincia y dinamización del enoturismo con el fin de favorecer que los visitantes prolonguen su estancia y descubran el patrimonio, la gastronomía y el entorno natural de Zamora más allá de la capital o trabajar con las Rutas del Vino de la provincia para fomentar la apertura de bodegas los lunes, tradicional día de descanso en el sector, y organizar catas y actividades vinícolas en los tres territorios reconocidos: Toro, Arribes y Zamora.

Apertura

"Esperanza" la XXVIII edición de Las Edades del Hombre tiene previsto abrir sus puertas la primera semana de octubre, pero todavía no hay día para su inauguración oficial porque depende de la disponibilidad que haya desde Casa Real que todavía no ha confirmado una fecha.

No obstante, desde la Fundación confirman que la muestra "sí" estará abierta "durante el puente de la Hispanidad"

El traslado de la festividad del Pilar al lunes en todo el territorio nacional será un aliciente para los turistas que quieran visitar la muestra exhibirá alrededor de un centenar de obras artísticas de primer nivel de autores de la talla de Juan de Juni, Alonso Berruguete, El Greco o Francisco Salcillo que se distribuirán entre la Catedral, San Cipriano y San Isidoro.

La exhibición, que estará estructurada en un preludio y tres capítulos, arrancará en el primer templo diocesano y contará con un espacio inmersivo que podrá verse hasta principios de abril de 2026, ya que el obispo de Zamora ha querido que la muestra esté abierta durante la Semana Santa .

