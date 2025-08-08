Cruz Roja muestra músculo en voluntariado juvenil: más de 400 zamoranos colaboran desinteresadamente

Cruz Roja Española en Zamora ha mostrado músculo en voluntariado juvenil. Los datos avalan el imán que la organización de ayuda social y humanitaria supone para la juventud comprometida. Ejemplo de ello son los más de cuatrocientos voluntarios jóvenes que tiene Cruz Roja en la provincia.

Los datos los ha dado a conocer la organización con motivo de la campaña que desarrollará en los próximos días para conmemorar que el próximo martes día 12 se celebra el Día Internacional de la Juventud.

En la provincia, el voluntariado juvenil de Cruz Roja es fundamentalmente femenino, como ponen de relieve los datos, que indican que actualmente hay 342 mujeres menores de 30 años y 86 hombres que son voluntarios de Cruz Roja en Zamora.

Además, en la provincia Cruz Roja trabaja en diversos programas y proyectos que atañen directamente a los jóvenes, como los de Educación para la salud, Prevención de conductas violentas, Atención a la infancia hospitalizada, Activación juvenil o Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y sensibilización sobre la violencia de género, todos ellos financiados por la Junta de Castilla y León, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinado a programas de interés general.

Voluntaria de Cruz Roja en el programa de atención a la infancia hospitalizada. / Cedida

Además, la Fundación Caja Rural de Zamora también colabora en la financiación del programa de atención a la infancia hospitalizada y con el Consejo de la Juventud de Castilla y León se llevan a cabo los proyectos Diversidad, nuestra mejor opción y Consejos por la igualdad. Del mismo modo, el Consejo de la Juventud y el Comisionado Regional para la Droga participan junto a Cruz Roja en Pértiga, un programa de prevención de drogas dirigido a menores de 10 a 14 años.

En el ámbito local, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Zamora colaboran en el programa Ciudad amiga de la infancia y la financiación del Consistorio zamorano permite igualmente desarrollar programas de Educación de calle, Dédalo y Promoción del éxito escolar, mientras que con Aquona se llevan a cabo en Zamora y Benavente los programas sobre el buen uso del agua Aqualogía.

A lo largo de este mes, Cruz Roja la organización desarrolla a nivel nacional una campaña especial con motivo del Día de la Juventud bajo el lema "Fuimos, seremos y somos juventud", con la que pretende visibilizar el papel transformador que históricamente las personas jóvenes han desempeñado en la sociedad.

Una voluntaria de Cruz Roja juega con un niño. / Cedida

A través de una narrativa intergeneracional, la campaña busca generar reflexión colectiva, fomentar el diálogo entre generaciones y estimular la participación juvenil en procesos de cambio social.

Durante todo el mes de agosto se desarrollarán actividades virtuales a través de redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook o X, y presenciales en todo el territorio, entre las que destacan vídeos temáticos sobre el impacto de la juventud en el pasado, presente y futuro; publicaciones en redes sociales que invitan a la participación y reflexión y dinámicas presenciales como El casting, La línea temporal y El viaje en el tiempo, que permiten explorar los logros históricos y actuales de la juventud.

Con esta acción, Cruz Roja Juventud reafirma su compromiso con la participación activa de las personas jóvenes en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

