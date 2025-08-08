Accidente múltiple en la N-112 en Zamora: al menos tres heridos graves
Se han visto implicados dos turismos, un camión y una furgoneta
F. E.
Colisión múltiple en el kilómetro 471 de la N-112, en Zamora sentido Portugal en el entorno del cruce de El Campillo. Se han visto implicados dos turismos, un camión y una furgoneta. Los alertantes dieron el aviso a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias Sacyl de que había varias víctimas atrapadas y graves. Tres personas han tenido que ser liberadas del interior de los vehículos para, acto seguido, ser trasladadas al Hospital Virgen de la Concha. En estos momentos, la carretera se encuentra cortada.
(Ampliaremos información)
