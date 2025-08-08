La alerta por riesgo meteorológico de incendios se extiende hasta el martes en Zamora

La Junta de Castilla y León ha acordado extender la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales hasta el próximo martes en toda la provincia de Zamora.

El hecho de que esté previsto que continúen las altas temperaturas, de entre 30 y 36 grados centígrados, y humedades relativas bajas, de menos del 15 por ciento en la mayor parte de Castilla y León, a lo que se añade la probabilidad de tormentas secas y con fuertes vientos, ha llevado a la Junta de Castilla y León a mantener los días 9, 10, 11 y 12 de agosto esa alerta meteorológica, tanto en la provincia de Zamora como en el resto de la Comunidad.

Ahora bien, algunas zonas sufrirán restricciones adicionales y entre esos territorios figura la mayor parte de la provincia de Zamora. Por ello, salvo en Sanabria, en el resto del territorio provincial se prohíbe el uso de maquinaria en las horas de mayor calor, entre las dos y las seis de la tarde, mientras que en Sanabria está permitido, pero con condiciones.

Mapa de los municipios con restricciones en el uso de maquinaria. / Cedida

La orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio incluye otras medidas fijadas en situaciones de alerta como la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

Tampoco se pondrán usar barbacoas en espacios abiertos y se suspenden todas las autorizaciones de uso del fuego concedidas. Igualmente, queda prohibido el uso de material pirotécnico y el lanzamiento de cohetes, algo que afecta los municipios que estos días están en fiestas y tienen programados entre sus actos fuegos artificiales o cohetes de inicio de algún espectáculo. Además, se prohíbe el uso de maquinaria en el monte y a menos de 400 metros de este cuando se trate de maquinaria que pueda generar fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas.

Suscríbete para seguir leyendo