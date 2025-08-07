Zamora vuelve a incrementar el ritmo de pérdida de habitantes

Zamora ha perdido 321 habitantes en el primer semestre del año, lo que sitúa la población provincial con 165.331 personas, según la encuesta de residentes publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Si la comparativa se hace con el último año, la pérdida de población asciende a 452 habitantes. Es decir, en el segundo semestre del año 2024 Zamora perdió "solo" 131 residentes, mientras que el primero del año 2025 la caída ha sido de más del doble, hasta llegar a las 321 personas menos.

Y eso a pesar del crecimiento de la población extranjera, que ha pasado en un año de nueve mil a 10.101 personas, lo que supone el 6,1% de los habitantes de la provincia, frente al 5,7% que suponían a principios de 2025 o el 5,4%, que era el peso de los inmigrantes sobre el conjunto de pobladores de Zamora en julio de 2024.

El análisis por grupos de edad lleva a conclusiones descorazonadoras. Así, el grupo de niños de 0 a 4 años mengua (hay 52 zamoranos menos de esa edad que a primeros de año), mientras que solo crecen dos grupos etarios: los de 65 a 69 años, que con 149 personas más y los de 70 a 74 años, con 110 residentes a mayores que a primeros de año. También lo hacen los mayores de 90 años, que son 68 más. Sin embargo, el grupo de edad que más retrocede es el de los zamoranos entre 40 y 44 años, que merma en 187 personas respecto a enero.

Evolución de la población en lo que va de año en Zamora por grupos de edad / J.N.

La conclusión es clara: Zamora sigue perdiendo población joven y adultos laboralmente activos y capta jubilados. Es una provincia atractiva para los extranjeros, pero este aporte de savia nueva no es capaz de compensar la diferencia entre nacimientos y defunciones. Hay ahora mismo 279 zamoranos que viven más de cien años.

Castilla y León

Por su parte, la población de Castilla y León creció durante el segundo trimestre un 0,15%, hasta alcanzar los 2.406.016 habitantes a 1 de julio de 2025, lo que supone 3.561 personas más que tres meses antes. Este incremento fue inferior al registrado en el conjunto del país, donde el aumento fue del 0,24%, con 119.811 personas más, hasta los 49,3 millones de habitantes, según los datos provisionales recogidos por Ical de la Estadística Continua de Población, publicada el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en el conjunto de autonomías y en la ciudad autónoma de Ceuta, salvo en la de Melilla, que bajó un 0,29 por ciento. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunidad Valenciana (0,50%) y en las Islas Baleares (0,42%). A la contra, la ciudad autónoma de Ceuta y Andalucía, ambas con una subida del 0,10%, y Extremadura, con el 0,05%, fueron aquellas que registraron los aumentos más moderados.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incrementó entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025 en Castilla y León un 0,59%, al lograr sumar 14.331 habitantes, mientras en España el avance fue del 1,04 por ciento, con 508.475 personas más.

De esta forma, la población con nacionalidad española de la comunidad se redujo un 0,09% – 2.001 personas- durante en este periodo, en relación con el primer trimestre del año hasta los 2.194.365 millones de habitantes. Por el contrario, la procedente del exterior creció un 2,69%, hasta alcanzar los 211.651 el 1 de julio de este año, lo que supone 5.562 más. Además, de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 1.183.401 son hombres y 1.222.615 mujeres.

En esta línea, el crecimiento poblacional del país se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

León y Zamora, las únicas que pierden población en la comunidad

En la variación trimestral, la población a 1 de julio de este año se redujo con relación al 1 de abril en dos provincias, donde Zamora experimentó un retroceso del 0,08% y 133 habitantes menos; y León, con un 0,04% y 181 habitantes menos.

Por el contrario, los mayores aumentos porcentuales en el segundo trimestre se dieron en Burgos, con un 0,33% más, al añadir 1.188 habitantes; seguido de Soria, con un 0,30% y 270 personas más; Valladolid, con un 0,25% y 1.303 personas más; Segovia, con un 0,24% y 377 habitantes más; Palencia, con un 0,17% y 275 habitantes más; Ávila, con un 0,15% y 246 habitantes más; y Salamanca, con el 0,07% y 216 más.

La población española disminuyó en el segundo trimestre en todas las provincias de la comunidad, salvo en Segovia, que aumentó un 0,06 por ciento y 79 habitantes más.

Entre las caídas destaca León con 728 personas menos; Zamora, con 398 menos; y Salamanca, con 342 menos. Tras ellas se encuentra Palencia, con 204 menos; Ávila, con 166 menos; y Burgos, con 122 menos. A la cola en la caída se encuentra Soria (-94) y Valladolid (-26).

En el lado opuesto, el número de foráneos crecieron en todas las provincias, con las mayores subidas en Valladolid y Burgos, con 1.329 y 1.310, respectivamente, seguida por Salamanca (558), León (547), Palencia (479), Ávila (412), Soria (364), Segovia (298) y Zamora (265).

Con todo ello, la provincia más poblada de la Comunidad es Valladolid con 530.990 personas, seguida por León, con 447.666 personas; Burgos, con 364.216 personas; Salamanca, con 328.252; Zamora, con 165.331; Ávila, con 161.253; Palencia, con 159.067; Segovia, con 158.762 y Soria, con 90.479.

