Zamora tendrá una incubadora para el transporte neonatal

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora adquirirá un nuevo sistema de transporte neonatal compacto para Pediatría, una suerte de incubadora diseñada especialmente en los casos de traslados de bebés de un hospital a otro.

Una incubadora de transporte neonatal está diseñada para proporcionar un ambiente térmico controlado y seguro para garantizar las necesidades de salud críticas durante el traslado de neonatos a otro centro hospitalario.

Pediatría no dispone ahora mismo de un sistema de transporte neonatal que se adapte a los vehículos de transporte sanitario urgente de Sacyl, ya que las nuevas UVI móviles, vehículos con menos vibración y movimiento, solo permiten camillas hidráulicas que aseguran la colocación del bebé en una posición óptima y cualquier otra alternativa obliga a inclinar la incubadora dentro del vehículo colocando al bebé en caso de traslado a otro centro sanitario, en una posición que puede suponer riesgo neurológico.