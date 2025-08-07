La supresión de paradas del AVE en Zamora vulnera la normativa europea

El coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Andrés Llamas, asegura que la decisión de Renfe de suprimir paradas del AVE en varios puntos de Castilla y León, entre ellos la comarca zamorana de Sanabria, podría vulnerar el derecho de la Unión Europea, en particular el principio de cohesión territorial establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también la regulación de los fondos europeos y la Carta de los Derechos Fundamentales, según la respuesta del Servicio de Asesoramiento de la Comisión Europea a una consulta promovida por la formación política con esta finalidad.

Una respuesta que a juicio de Andrés Llamas "viene a confirmar que la decisión del Gobierno de suprimir paradas de lave en Castilla y León es una decisión errónea. Podemos tiene previsto formalizar una reclamación a la Comisión Europea, pero antes de realizar ese trámite, "queremos ofrecer al Gobierno de España un plazo de 15 días para que rectifique".

La reclamación a la Comisión Europea se presentaría "con el aval que ofrece este Servicio de Asesoramiento de la Comisión Europea, "Aun así queremos ser optimistas y de verdad, cuando damos un plazo al Gobierno de España para que rectifique creemos que es importante porque tenemos que dejar de hablar de recortes y pasar a hablar de avances en Castilla y León. Nos comprometemos, a no hacer uso político de este tema en adelante si el Gobierno de España rectifica".

El dictamen del Servicio de Asesoramiento no es vinculante, pero sí ofrece argumentos sólidos en los que basar una reclamación ante la Comisión Europea por la supresión de paradas. Este Servicio entiende que la medida de la supresión de paradas del AVE "menoscaba la finalidad de los proyectos de infraestructuras financiados por la Unión Europea, en particular cuando frustra los objetivos de desarrollo regional, cohesión social y territorial e igualdad de acceso a los servicios públicos. Por tanto, puede constituir una infracción del Derecho de la Unión Europea y constituir motivo legítimo para presentar una reclamación ante la Unión Europea".

En concreto hay un artículo del Tratado Fundacional de la Unión Europea que habla de que "a fin de promover un desarrollo armónico del conjunto (del territorio), la Unión desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial". Esto, indica Podemos, incluye una atención especial a zonas rurales, las zonas con baja densidad de población y las regiones en proceso de transformación estructural, como Sanabria y otras zonas de Castilla y León".

El artículo 175 del mismo tratado obliga a los estados a gestionar sus políticas económicas para alcanzar los objetivos del apartado anterior, "incluido en uso adecuado de los Fondos Estructurales de la Unión Europea". Por tanto, reducir o eliminar paradas del AVE, especialmente cuando la infraestructura fue cofinanciada con fondos de la Unión Europea con fines de cohesión, puede frustrar el impacto previsto y constituir uso indebido o una aplicación incorrecta de una infraestructura financiada por la Unión Europea.

También el Reglamento de Disposiciones Comunes para los Fondos de la Unión Europea establece normas sobre el uso de fondos Feder y otros en distintos artículos hace hincapié en el crecimiento inclusivo y sostenible, el desarrollo territorial y la reducción de disparidades, obliga a los estados miembros a garantizar que las operaciones seleccionadas para su financiación sean coherentes con las prioridades de la UE y no se vean perjudicadas tras su implementación. Es decir, si España ha aceptado fondos de la UE para el desarrollo territorial y luego desmantela la accesibilidad de la infraestructura podría incumplir los compromisos adquiridos en virtud de los reglamentos de la Política de Cohesión.

La Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe la discriminación por motivos de residencia o ubicación geográfica, reconoce el derecho a acceder a los servicios de interés económico general en condiciones de igualdad y cohesión territorial, algo que se niega a los habitantes rurales en la igualdad de acceso a infraestructuras esenciales.

Los principios del Mercado Interior podrían verse vulnerados al eliminar conexiones de transporte solo en regiones específicas rurales o menos rentables.

Eso sí el Servicio de Asesoramiento recomienda a Podemos que planteen el asunto "ante un bufete de abogados especializados en derecho de la Unión Europea, dada la complejidad de los hechos.

