Sopletes y soldaduras: las obras de la red de calor de Zamora siguen como si tal cosa

En la semana siguiente a la explosión de gas, los trabajos continúan por Príncipe de Asturias

Un operario suelda un tubo en la avenida de Príncipe de Asturias.

Un operario suelda un tubo en la avenida de Príncipe de Asturias. / J.N.

Carlos Gil Andrés

La explosión de gas ocurrida el pasado viernes en Zamora relacionada con las obras de la Red de Calor no ha paralizado los trabajos que acometen las empresas contratadas para llevar el agua caliente a los edificios mediante tuberías subterráneas.

Bombona de gas y soplete para ensamblar las piezas de la Red de Calor. / J. N.

Están paradas solo en la zanja donde se produjo la deflagración, pero en el resto de la zona de actuación, en la misma avenida Príncipe de Asturias y calles adyacentes, continúan con normalidad, incluida la utilización de sopletes y soldaduras para unir los tubos.

Y es que la empresa mantiene la licencia de obra y, de momento, cuenta con todos los permisos para seguir adelante, aunque esperemos que con más cuidado.

