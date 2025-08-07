Explosión de gas
Sopletes y soldaduras: las obras de la red de calor de Zamora siguen como si tal cosa
En la semana siguiente a la explosión de gas, los trabajos continúan por Príncipe de Asturias
La explosión de gas ocurrida el pasado viernes en Zamora relacionada con las obras de la Red de Calor no ha paralizado los trabajos que acometen las empresas contratadas para llevar el agua caliente a los edificios mediante tuberías subterráneas.
Están paradas solo en la zanja donde se produjo la deflagración, pero en el resto de la zona de actuación, en la misma avenida Príncipe de Asturias y calles adyacentes, continúan con normalidad, incluida la utilización de sopletes y soldaduras para unir los tubos.
Y es que la empresa mantiene la licencia de obra y, de momento, cuenta con todos los permisos para seguir adelante, aunque esperemos que con más cuidado.
